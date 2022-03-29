المجد السكندري يعلن عقوبات شديدة على فريق الكرة النسائية بسبب الاعتداء على الحكم ندى عبد ربه

الثلاثاء، 29 مارس 2022 - 13:38

كتب : رضا السنباطي

ندى عبد ربه

أعلن نادي المجد السكندري توقيع عقوبات شديدة بسبب واقعة الاعتداء على الحكم ندى بسيوني في دوري الدرجة الثالثة للنساء.

الواقعة حدثت أثناء مباراة الفريق مع اتحاد بسيون والتي أقيمت يوم السبت الماضي.

وكانت إدارة شؤون المسابقات قد قررت وفقا لتقرير الحكم ندى عبد ربه إيقاف عمرو محسن مدرب المجد وهاجر عبد العظيم لاعبة الفريق 8 أشهر بعد طردهما في المباراة.

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وأوضح قرار المسابقات أن السبب هو سلوك المدرب واللاعبة تجاه حكم المباراة.

ويحتل فريق المجد المركز الرابع بينما اتحاد بسيون المركز الخامس، وانتهت المباراة بفوز الأخير على الأول بثلاثة أهداف دون رد ومازال متبقي 5 جولات على انتهاء المسابقة.

وجاء بيان نادي المجد كالآتي

"تابعنا بكل الحزن الأحداث التى صاحبت مباراة فريقنا و اتحاد بسيون فى إطار مباريات القسم الثالث للكرة النسائية، ويؤكد مجلس إدارة نادى المجد السكندرى برئاسة إسلام الصياد احترامه لكافة أطراف اللعبة ونخص لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، كما نود أن نتقدم بالاعتذار لحكمة المباراة عن الأخطاء والتجاوزات التى ارتكبت بحقها من أحد أفراد الجهاز الفنى للفريق".

وقرر مجلس إدارة المجد تحويل المدير المفني لفريق الكرة النسائية للتحقيق برفقة عدد من اللاعبات التي تورطن بالأحداث.

كما يدرب نادي المجد إلغاء نشاط الكرة النسائية بالنادي وتجميد الفريق.

FilGoal.com كان قد تحدث مع بعض شهود العيان الذين كشفوا الواقعة بالكامل (طالع التفاصيل)

كما تحدث FilGoal.com مع مصدر من داخل لجنة المسابقات والذي أوضح تفاصيل العقوبات. (طالع التفاصيل)

المجد السكندري ندى عبد ربه
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