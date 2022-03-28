في الجول يكشف تفاصيل الاعتداء على الحكمة ندى عبد ربه في دوري الدرجة الثالثة سيدات

أحداث متوترة شهدتها أحداث مباراة اتحاد بسيون والمجد السكندري يوم السبت الماضي في دوري الدرجة الثالثة لـ الكرة النسائية أدى إلى صدور قرارات انضباطية بحق مدرب ولاعبة الأخير.

وقررت إدارة شؤون المسابقات وفقا لتقرير الحكم ندى عبد ربه إيقاف عمرو محسن مدرب المجد وهاجر عبد العظيم لاعبة الفريق 8 أشهر بعد طردهما في المباراة.

وأوضح قرار المسابقات أن السبب هو سلوك المدرب واللاعبة تجاه حكم المباراة.

ويحتل فريق المجد المركز الرابع بينما اتحاد بسيون المركز الخامس، وانتهت المباراة بفوز الأخير على الأول بثلاثة أهداف دون رد ومازال متبقي 5 جولات على انتهاء المسابقة.

وبحسب ما قاله محمد زيادة، المدير الفني لاتحاد بسيون للسيدات لـ FilGoal.com فإن هناك مناقشات في اتحاد كرة القدم حول تأهل أصحاب المركز الثالث والرابع إلى دوري الدرجة الثانية بسبب انسحاب أصحاب المراكز الأولى.

ماذا حدث؟

تواصل FilGoal.com مع أحد الشهود على الحادثة الذي كشف تفاصيل الواقعة كاملة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "قبل المباراة دخل عمرو محسن، مدرب المجد إلى غرفة الحكام قبل بداية المباراة وقال للحكمة ندى عبد ربه أريد أن أفوز اليوم حتى أضمن التأهل".

وأضاف "ومع بداية المباراة عندما أشارت الحكم إلى رمية تماس بدأ مدرب المجد في توجيه الشتائم للحكمة، لتشهر الحكمة ببطاقة صفراء له".

وواصل "ومع احتساب هدف في الدقيقة 18 لصالح اتحاد بسيون، بدأ عمرو محسن بتوجيه ألفاظ نابية، ثم النزول لأرض الملعب والاعتداء على الحكمة جسديا، في تلك اللحظة وجهت له ندى عبد ربه البطاقة الحمراء، وتواصلت الشتائم من جانبه حتى انتهاء الشوط الأول للمباراة، ولم يقتصر على ذلك فقط ودخل عمرو محسن غرفة الحكام في الاستراحة ما بين الشوطين وقام بتكسير بعض الأشياء وواصل توجيه التهديد إلى الحكمة".

وأردف "تصرفت لاعبات المجد على غرار مدربهم ووجهت بعض اللاعبات الإهانة إلى حكمة المباراة، أحدهن كانت هاجر عبد العظيم التي تحصلت على بطاقة حمراء في النهاية بعد أن اعترفت أنها مسجلة خطر وستقوم بإيذائها".

واستمر "ومع نهاية المباراة توجهت لاعبات المجد رفقة المدرب ناحية الحكمة للاعتداء عليها لولا تدخل لاعبات اتحاد بسيوني وتنظيم درع بشري لحمايتها، وانتظرت ندى عبد ربه داخل الغرفة لأكثر من نصف ساعة ثم غادرت من طريق آخر".

كما علق محمد زيادة، المدير الفني لاتحاد بسيون لـ FilGoal.com عن الواقعة: "يجب أن يكون هناك عقوبات رادعة مادية حتى نتجنب حدوث مواقف مشابهه".

وأضاف "هذه ليست الحادثة الأولى للفريق، من المعروف عن المباريات في ملاعبهم أن تخرج مهزوما أو تموت".

واختتم "رئيس نادي المجد شخص محترم ووصلني معلومات أنه سيتم إلغاء نشاط الكرة النسائية بعد تلك الواقعة، لكن لا أرى أن ذلك عدلا، هناك لاعبات يريدون أن يثبتوا أنفسهم في الفريق".

وتحدث FilGoal.com أيضا مع علاء زقزوق، عضو مجلس إدارة بسيون الذي قال: "دخلت ووجدت الحكمة ندى عبد ربه منهارة من البكاء بعد الإهانات التي تلقتها من جانب لاعبات ومدرب المجد".

وأضاف "لم أرى حادث تعدي، لكن شهدت ألفاظ نابية وتهديدات ثقيلة لم أرها من قبل".

وندد بغياب الأمن داخل الملاعب قائلا: "لا يوجد أمن في دوري الكرة النسائية، وتكلمت مع دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكرة المصري من أجل ذلك".