في الجول يكشف ما حدث ضد الحكم ندى عبد ربه أوقف مدرب ولاعبة المجد 8 أشهر

أحداث متوترة شهدتها مباراة المجد واتحاد بسيوني يوم السبت في دوري الدرجة الثالثة للكرة النسائية أدى إلى صدور قرارات انضباطية رادعة بحق مدرب ولاعبة الأول.

وقررت إدارة شؤون المسابقات وفقا لتقرير الحكم ندى عبد ربه إيقاف عمرو محسن مدرب المجد وهاجر عبد العظيم لاعبة الفريق 8 أشهر بعد طردهما في المباراة.

وأوضح قرار المسابقات أن السبب هو سلوك المدرب واللاعبة تجاه حكم المباراة.

وتواصل FilGoal.com مع مصدر داخل إدارة المسابقات أوضح تفاصيل الواقعة.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"تقرير الحكم أوضح أن مدرب المجد تلفظ بكلمات غير لائقة تجاهها ووجه إشارات مشينة".

وأضاف "وحاول أيضا الاعتداء عليها".

واستمر "اللاعبة أيضا اعتدت على الحكم وسبتها".

وأتم "أفراد تابعون للمجد في المدرجات قذفوا بعض الأشياء صوب الحكم ندى عبد ربه".