في الجول يكشف ما حدث ضد الحكم ندى عبد ربه أوقف مدرب ولاعبة المجد 8 أشهر

الإثنين، 28 مارس 2022 - 15:50

كتب : نادر عيد

ندى عبد ربه

أحداث متوترة شهدتها مباراة المجد واتحاد بسيوني يوم السبت في دوري الدرجة الثالثة للكرة النسائية أدى إلى صدور قرارات انضباطية رادعة بحق مدرب ولاعبة الأول.

وقررت إدارة شؤون المسابقات وفقا لتقرير الحكم ندى عبد ربه إيقاف عمرو محسن مدرب المجد وهاجر عبد العظيم لاعبة الفريق 8 أشهر بعد طردهما في المباراة.

وأوضح قرار المسابقات أن السبب هو سلوك المدرب واللاعبة تجاه حكم المباراة.

أخبار متعلقة
مدرب النمسا يستقيل من منصبه بعد الفشل في التأهل للمونديال استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طاهر أبو زيد.. الشاذلي الثالث لاعبو الإسماعيلي يرفضون التدرب ويصدرون بيانا مشتركا ناريا بنعطية: حاولت التوسط لحل خلاف زياش وخليلوزيتش دون جدوى

وتواصل FilGoal.com مع مصدر داخل إدارة المسابقات أوضح تفاصيل الواقعة.

وقال المصدر لـFilGoal.com:"تقرير الحكم أوضح أن مدرب المجد تلفظ بكلمات غير لائقة تجاهها ووجه إشارات مشينة".

وأضاف "وحاول أيضا الاعتداء عليها".

واستمر "اللاعبة أيضا اعتدت على الحكم وسبتها".

وأتم "أفراد تابعون للمجد في المدرجات قذفوا بعض الأشياء صوب الحكم ندى عبد ربه".

ندى عبد ربه كرة القدم النسائية المجد السكندري اتحاد بسيون
نرشح لكم
لاعبو الإسماعيلي يرفضون التدرب ويصدرون بيانا مشتركا ناريا مران الأهلي - موسيماني يجتمع باللاعبين.. واختبار طبي لـ عبد المنعم ألعاب الصالات - موعد أربع مواجهات منتظرة بين الأهلي والزمالك في 72 ساعة.. اثنان بنفس اليوم مواعيد مباريات اليوم 28 مارس 2022.. بيراميدز في كأس مصر عبد القادر: لا أحتاج زيادة وزني.. وعلاقتي مع موسيماني ممتازة عبد القادر: جمهور الأهلي هو الدافع لي.. واستفدت كثيرا من الاحتراف والإعارة عبد الحفيظ: عبد المنعم سيجري تجربة للمشاركة بواقي الأنف استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات قوية من عبد الظاهر السقا
أخر الأخبار
مدير فولفسبورج: عمر مرموش سيعود إلينا نهاية هذا الموسم 18 دقيقة | المحترفون
بيولي يحصد جائزة مدرب الشهر في الدوري الإيطالي 37 دقيقة | الدوري الإيطالي
كورييري ديلو سبورت: ثلاثي إيطاليا يتجه للاعتزال دوليا 53 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تقرير: غموض مستقبل أسينسيو مع ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
أزمة كبيرة تواجه الشركة السنغالية المسؤولة عن تذاكر لقاء مصر ساعة | حلم المونديال
في الجول يكشف ما حدث ضد الحكم ندى عبد ربه أوقف مدرب ولاعبة المجد 8 أشهر ساعة | مصر
مدرب النمسا يستقيل من منصبه بعد الفشل في التأهل للمونديال ساعة | تصفيات كأس العالم
لاعبو الإسماعيلي يرفضون التدرب ويصدرون بيانا مشتركا ناريا 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف 2 هل لائحة تصفيات كأس العالم ستحرم الونش من لقاء الإياب ضد السنغال.. وموقف مصر 3 القنوات الناقلة لـ تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022 4 استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات عبد الله السعيد.. ثلاثي من الجيل الذهبي