ميرور: الاتحاد الهولندي يخطط لإقناع جوارديولا بتدريب المنتخب

الإثنين، 28 مارس 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا مانشستر سيتي

يخطط الاتحاد الهولندي لكرة القدم لإقناع بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي بتدريب الطواحين بعد نهاية عقده مع الفريق الإنجليزي.

وينتهي عقد جوارديولا مع الفريق الأزرق السماوي في صيف 2023.

ووفقا لـ صحيفة ذا ميرور الإنجليزية فإن بيب جوارديولا سيُعرض عليه فرصة تدريب هولندا عندما يقرر الرحيل عن مانشستر سيتي، ليتبع خطى معلمه يوهان كرويف.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط بها اسم جوارديولا مع هولندا، وقد حاول الاتحاد الهولندي التعاقد مع المدرب الإسباني قبل عدة سنوات لكن انتهى الأمر بتمديد تعاقده مع سيتي لمدة عامين.

ولم يخف جوارديولا رغبته في تدريب أحد المنتخب، وقال "ستكون الخطوة التالية تدريب منتخب إذا سنحت الفرصة".

وكان جوارديولا وصل لتدريب مانشستر سيتي عام 2016، حقق خلالها ثلاثة ألقاب للدوري، وأربعة كؤوس متتالية، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وحقق جوارديولا خلال مسيرته الكروية 6 ألقاب دوري محلي، 3 رفقة برشلونة و3 آخرى رفقة بايرن ميونيخ و2 دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق متصل، يتولى لويس فان جال القيادة الفنية لمنتخب هولندا منذ أغسطس الماضي خلفا لـ فرانك دي بور عقب وداع يورو 2020 من دور ثمن النهائي.

وتأهل المنتخب الهولندي إلى كأس العالم 2022 المقام في قطر من المراحل الأولية بعد تصدر مجموعته.

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