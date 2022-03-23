الكشف عن المرشحين للدخول في قائمة "المشاهير" بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" اليوم الأربعاء عن قائمة الـ25 لاعبا والتي سيتم اختيار ستة منهم لدخول قائمة المشاهير في تاريخ المسابقة.

وأعلن بريميرليج في وقت سابق من اليوم دخول باتريك فييرا قائد أرسنال السابق ومدرب كريستال بالاس الحالي، وواين روني قائد مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني لدربي كاونتي الحالي دخولهما القائمة.

والآن بإمكان الجمهور التصويت لاختيار ستة لاعبين من بين الـ25 ليلحقوا بفييرا وروني.

واللاعبون هم كالتالي:

توني أدامز (أرسنال)

سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)

سول كامبل (أرسنال)

بيتر تشك (تشيلسي)

أندي كول (مانشستر يونايتد)

آشلي كول (تشيلسي)

ديديه دروجبا (تشيلسي)

باتريس إيفرا (مانشستر يونايتد)

ريو فرديناند (مانشستر يونايتد)

ليس فرديناند (نيوكاسل)

روبي فاولر (ليفربول)

فينسنت كومباني (مانشستر سيتي)

مات لو تيسيير (ساوثامبتون)

جاري نيفيل (مانشستر يونايتد)

رود فان نيستلروي (مانشستر يونايتد)

مايكل أوين (ليفربول)

روبن فان بيرسي (أرسنال)

إدوين فان دير سار (مانشستر يونايتد)

بيتر شمايكل (مانشستر يونايتد)

بول سكولز (مانشستر يونايتد)

تيدي شيرنجهام (مانشستر يونايتد)

جون تيري (تشيلسي)

يايا توريه (مانشستر سيتي)

نيمانيا فيديتش (مانشستر يونايتد)

أيان رايت (أرسنال)

ومن بين الـ25 المرشحين العام الجاري تواجد 16 لاعبا منهم في الترشيحات للموسم الماضي وهم:

توني أدامز وسول كامبل وبيتر شمايكل وبول سكولز وديديه دروجبا وآشلي كول ونيمانيا فيديتش وروبن فان بيرسي وليس فرديناند ومات لو تيسيير وأيان رايت وروبي فاولر وريو فرديناند ومايكل أوين وجون تيري وأندي كول.

أما من تواجد الموسم الجاري لأول مرة فهم سيرجيو أجويرو وجاري نيفيل وتيدي شيرنجهام ويايا توريه وفينسنت كومباني وإدوين فان دير سار وباتريس إيفرا.

وفي العام الماضي تواجد آلان شيرار الهداف التاريخي للدوري ولاعب نيوكاسل السابق مع تيري هنري الهداف التاريخي لأرسنال.

هذا بالإضافة لستة لاعبين آخرين وفقا لتصويت الجماعير وهم ديفيد بيكام وإيريك كانتونا وروي كين (مانشستر يونايتد) دينيس بيركامب (أرسنال) ستيفن جيرارد (ليفربول) فرانك لامبارد (تشيلسي).