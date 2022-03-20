ثنائية سون وكين تعود.. فوز توتنام وإحباط الاقتحام الرابع في الدوري الإنجليزي

الأحد، 20 مارس 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

هيونج مين سون وهاري كين - توتنام

تغلب توتنام هوتسبر على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الأول أتى بتمريرة من هاري كين حولها كرت زوما إلى المرمى عن طريق الخطأ في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 24 سجل هيونج مين سون الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من كين.

أخبار متعلقة
بسبب الألعاب النارية.. جماهير أياكس كادت أن تتسبب في كارثة خلال مواجهة فيينورد صلاح وماني خارج قائمة ليفربول لمواجهة نوتنجام فورست مانشستر سيتي يضرب ساوثامبتون بالأربعة ويصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد شتيجن يختار تشكيله المثالي.. غياب ثلاثي الـ "MSN"

قلص الجزائري سعيد بنرحمة الفارق في الدقيقة 35 بعد تمريرة من كريج داوسون.

وأخيرا سجل سون الهدف الثالث في الدقيقة 88 بعد تمريرة حاسمة أخرى من كين.

بذلك يرفع توتنام رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي تراجع إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد وست هام عند 48 نقطة في المركز السابع.

فشل الاقتحام الرابع

حاول 4 من أفراد حملة "فقط أوقفوا النفط" اقتحام ملعب المباراة خلال الشوط الثاني، ولكن تم الإمساك بهم جميعا قبل أن يتمكن أي منهم من تقييد نفسه بالمرمى.

جاء ذلك بعد تسبب 3 محاولات سابقة بتعطيل مباريات الدوري الإنجليزي، الأولى بين أرسنال وليفربول، والثانية بين إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، والثالثة أتت بين ولفرهامبتون وليدز.

وقال ناثان، أحد مقتحمي ملعب توتنام الليلة إنه مشجع كبير لكرة القدم ويشعر بالذعر كونه في طريقه لتعطيل مباراة، وإليكم فيديو الاقتحام الفاشل..

وتعد رسالة هذه الحملة هي التوعية بمخاطر النفط والغاز والاحتباس الحراري. مزيد من التفاصيل عنها من هنا

فقط أوقفوا النفط توتنام الدوري الإنجليزي وست هام
نرشح لكم
خروج نديدي من قائمة منتخب نيجيريا لمواجهة غانا.. والكشف عن بديله تكريم خاص لضحايا هيلزبره في مباراة نوتينجهام وليفربول تقرير فرنسي: محمد صلاح ضمن قائمة باريس سان جيرمان المختصرة لتعويض مبابي تشيلسي إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بثنائية أمام جماهير ميدلسبره أرتيتا: علينا التركيز على تسجيل أهداف أكثر.. وهذه حالة المصابين جيرارد يفقد صبره على أسئلة مراسل: هكذا وصفت مباراة أرسنال تسديدة ساكا تكفي.. أرسنال يؤمن المركز الرابع بفوز صعب على أستون فيلا انتهت الدوري الإنجليزي – أستون فيلا (0) - (1) أرسنال.. فوز صعب للمدفعجية
أخر الأخبار
أرقام الكلاسيكو - أوباميانج يسجل بالتخصص أمام مدريد.. برشلونة يحقق رقما لم يحدث منذ 2015 28 دقيقة | الدوري الإسباني
بيراميدز يسقط بهدف ذاتي أمام أهلي طرابلس ويفقد صدارة المجموعة 39 دقيقة | الكونفدرالية
كأس الاتحاد - جوتا ينهي مغامرة نوتنجام ويضرب موعدا لـ ليفربول مع مانشستر سيتي ساعة | أوروبا
المُرهَق يقهر المدخن.. روما يضرب لاتسيو بثلاثية في دربي العاصمة 2 ساعة | الدوري الإيطالي
مباشر الكلاسيكو - ريال مدريد (0) - (4) برشلونة.. شتيجن يمنع هدف أول 2 ساعة | الدوري الإسباني
انتهت في الكونفدرالية - أهلي طرابلس (1)-(0) بيراميدز.. بيراميدز يفقد الصدارة 2 ساعة | الكونفدرالية
ثنائية سون وكين تعود.. فوز توتنام وإحباط الاقتحام الرابع في الدوري الإنجليزي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الكلاسيكو - ديمبيلي أساسي مع برشلونة.. وألفيش وتراوري على دكة البدلاء 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة أفشة وعمر جابر وغياب شريف.. قائمة مصر لمواجهتي السنغال في تصفيات كأس العالم 2 قرعة الأبطال - مواجهة نارية لـ تشيلسي.. ومانشستر سيتي ضد أتليتكو 3 في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال 4 إغلاق ثغرة "مصطفى محمد" ووضع حد أقصى.. فيفا يعلن تعديل قوانين الإعارات