ثنائية سون وكين تعود.. فوز توتنام وإحباط الاقتحام الرابع في الدوري الإنجليزي

تغلب توتنام هوتسبر على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الأول أتى بتمريرة من هاري كين حولها كرت زوما إلى المرمى عن طريق الخطأ في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 24 سجل هيونج مين سون الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من كين.

قلص الجزائري سعيد بنرحمة الفارق في الدقيقة 35 بعد تمريرة من كريج داوسون.

وأخيرا سجل سون الهدف الثالث في الدقيقة 88 بعد تمريرة حاسمة أخرى من كين.

بذلك يرفع توتنام رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي تراجع إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد وست هام عند 48 نقطة في المركز السابع.

فشل الاقتحام الرابع

حاول 4 من أفراد حملة "فقط أوقفوا النفط" اقتحام ملعب المباراة خلال الشوط الثاني، ولكن تم الإمساك بهم جميعا قبل أن يتمكن أي منهم من تقييد نفسه بالمرمى.

BREAKING: 4 Just Stop Oil supporters try to lock on to goal post during Tottenham vs West Ham game

They were wearing Just Stop Oil t-shirts, which featured a link — https://t.co/qCV4n4HmPh#TOTWHU#JustStopOil pic.twitter.com/yPYwY6t36P