ثنائية سون وكين تعود.. فوز توتنام وإحباط الاقتحام الرابع في الدوري الإنجليزي

تغلب توتنام هوتسبر على ضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف الأول أتى بتمريرة من هاري كين حولها كرت زوما إلى المرمى عن طريق الخطأ في الدقيقة 9.

وفي الدقيقة 24 سجل هيونج مين سون الهدف الثاني بعد تمريرة حاسمة من كين.

قلص الجزائري سعيد بنرحمة الفارق في الدقيقة 35 بعد تمريرة من كريج داوسون.

وأخيرا سجل سون الهدف الثالث في الدقيقة 88 بعد تمريرة حاسمة أخرى من كين.

بذلك يرفع توتنام رصيده إلى 51 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الذي تراجع إلى المركز السادس، فيما تجمد رصيد وست هام عند 48 نقطة في المركز السابع.

فشل الاقتحام الرابع

حاول 4 من أفراد حملة "فقط أوقفوا النفط" اقتحام ملعب المباراة خلال الشوط الثاني، ولكن تم الإمساك بهم جميعا قبل أن يتمكن أي منهم من تقييد نفسه بالمرمى.

BREAKING: 4 Just Stop Oil supporters try to lock on to goal post during Tottenham vs West Ham game They were wearing Just Stop Oil t-shirts, which featured a link — https://t.co/qCV4n4HmPh#TOTWHU#JustStopOil pic.twitter.com/yPYwY6t36P — JustStopOil (@JustStop_Oil) March 20, 2022

جاء ذلك بعد تسبب 3 محاولات سابقة بتعطيل مباريات الدوري الإنجليزي، الأولى بين أرسنال وليفربول، والثانية بين إيفرتون ونيوكاسل يونايتد، والثالثة أتت بين ولفرهامبتون وليدز.

It's time to act as if it's an emergency, time to find courage, time to step up and not stand by #JustStopOil #WOLLEE pic.twitter.com/DXSlEPtC2G — JustStopOil (@JustStop_Oil) March 18, 2022

وقال ناثان، أحد مقتحمي ملعب توتنام الليلة إنه مشجع كبير لكرة القدم ويشعر بالذعر كونه في طريقه لتعطيل مباراة، وإليكم فيديو الاقتحام الفاشل..

Nathan took action: “I’m a massive footie fan but I’m about to go and disrupt a football match and I’m terrified. But right now millions around the world are reduced to fighting for their lives - rather than watching football.” Join us here https://t.co/qCV4n4HmPh#TOTWHU pic.twitter.com/xhH6YPFeiA — JustStopOil (@JustStop_Oil) March 20, 2022

وتعد رسالة هذه الحملة هي التوعية بمخاطر النفط والغاز والاحتباس الحراري. مزيد من التفاصيل عنها من هنا