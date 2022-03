"عذرا لإيقاف لعبتكم الجميلة".. قصة الاقتحام الثاني في ملاعب الدوري الإنجليزي

للمرة الثانية على التوالي تشهد واحدة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حالة اقتحام مشجع وتقييده لنفسه بقائم المرمى. الليلة كانت في مباراة إيفرتون نيوكاسل يونايتد.

جاء ذلك بعد بداية الشوط الثاني، حيث اندفع أحد المشجعين وقيد رقبته بالقائم، ليتدخل رجال أمن ملعب "جوديسون بارك" وينجحون في فك هذا القيد وإخراجه محمولا من الملعب.

حاول مشجع آخر اقتحام الملعب في الوقت ذاته، ولكن تمكن أفراد الأمن من إيقافه.

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها بعد ما حدث خلال مباراة أرسنال وليفربول أمس، التي انتهت بفوز الريدز 2-0.

الغريب في الأمر أن المشجع بعد أن وصل لأرض الملعب توجه لمرمى حارس المرمى أليسون بيكر وقام بتقييد يده في القائم.

THIS COULDN’T BE MORE SERIOUS

Yesterday, Kai, 21, glued-on to the goal posts of the Emirates Stadium. Here’s what he had to say about taking this action.

