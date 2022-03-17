"عذرا لإيقاف لعبتكم الجميلة".. قصة الاقتحام الثاني في ملاعب الدوري الإنجليزي

الخميس، 17 مارس 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

لويس مقتحم ملعب مباراة إيفرتون ونيوكاسل

للمرة الثانية على التوالي تشهد واحدة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز حالة اقتحام مشجع وتقييده لنفسه بقائم المرمى. الليلة كانت في مباراة إيفرتون نيوكاسل يونايتد.

جاء ذلك بعد بداية الشوط الثاني، حيث اندفع أحد المشجعين وقيد رقبته بالقائم، ليتدخل رجال أمن ملعب "جوديسون بارك" وينجحون في فك هذا القيد وإخراجه محمولا من الملعب.

حاول مشجع آخر اقتحام الملعب في الوقت ذاته، ولكن تمكن أفراد الأمن من إيقافه.

أخبار متعلقة
الفارق أصبح نقطة.. ليفربول يشعل صراع لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على أرسنال لـ تقييد يده في المرمى.. مشجع يقتحم مباراة أرسنال وليفربول بيدري: مقارنة هدفي مع ميسي؟ سجل أهدافا أفضل.. وبرشلونة المفضل للفوز بالدوري الأوروبي

وتعد هذه الواقعة الثانية من نوعها بعد ما حدث خلال مباراة أرسنال وليفربول أمس، التي انتهت بفوز الريدز 2-0.

الغريب في الأمر أن المشجع بعد أن وصل لأرض الملعب توجه لمرمى حارس المرمى أليسون بيكر وقام بتقييد يده في القائم.

وحاول أليسون الذي ظهرت عليه الحيرة الشديدة تنبيه الحكم أندريه مارينر في حين شعر معلقو المباراة عبر سكاي سبورتس بالدهشة مما يحدث.

في النهاية تمكن عمال الملعب أخيرا من الوصول إلى المشجع وتم اصطحابه لخارج الملعب على الرغم من بعض المعاناة.

فما قصة هذه الاقتحامات المتكررة؟

"عذرا لايقاف لعبتكم الجميلة ولكنها ستتوقف بسبب الطقس".. عنوان أعلنته حملة Just Stop Oil أو "فقط أوقفوا النفط" للتوعية بمخاطر المصادر الرئيسية للوقود الأحفوري على المستقبل البشري.

يقول كاي -21 عاما- الذي اقتحم ملعب الإمارات أمس خلال مباراة أرسنال وليفربول: "لا أريد أن أفعل ذلك ولكن يجب أن يعلم الناس أننا نخاطر بكل شيء. حرق البترول والغاز أشياء توافق عليها الحكومات ولكني لا أريد رؤية الناس تجوع وتغادر منازلها بسبب الاحتباس الحراري".

وأضاف "لا أعتقد أن الحكومة تفعل الأفضل لنا لذلك أريدها أن تفعل كل شيء حتى لا تتحقق هذه التوقعات. لا يمكننا أن نسمح لهم بالاستمرار على هذا النحو".

وأوضح "أريد مواصلة حياتي ولكن بمعرفة ما ينتظرني لا يمكنني ذلك. لا أريد للبترول والغاز أن يمولا الحروب حول العالم. من الصعب أن نشيح وجوهنا بعيدا عما ينتظرنا".

الاقتحام الثاني حدث الليلة وكان بطله لويس البالغ من العمر 21 عاما أيضا، والذي قال: "نحن في عام 2022 وهذا هو وقت النظر إلى ذلك وأخذ خطوة وعدم الاكتفاء بالمشاهدة. إنه وقت التصرف وكأنها حالة طارئة".

وأضاف "تقرير تلو الآخر يخبروني أن مستقبلي سيكون رهيبا، وحكومتي تخبرني ألا أقلق، ولكننا نملك الخيار. لقد اخترنا أن نلقي الضوء على انهيار مناخنا، ويمكننا أن نختار مقاومة هذه الحكومة التي تخوننا".

وأوضح "حكومتنا تخوننا بتمويل حقول النفط في بحر الشمال. المزيد من النقط يعني دمار مستقبل أطفالنا. إنه يعني الحرب على الجزر الصغيرة، ويعني المعاناة للأفقر والأكثر تهميشا في كل المناطق".

أحد المتابعين عبر تويتر اعتبر أنها خطوة إيجابية، حيث "لا توجد كرة قدم على كوكب ميت".

في نهاية المطاف استمرت المباراة كما استمرت المباراة السابقة، فهل سيتصدى الاتحاد الإنجليزي لتكرار هذه المحاولات؟ وهل ستستجيب الحكومة البريطانية لهذه الضغوط؟.

إيفرتون نيوكاسل الدوري الإنجليزي فقط أوقفوا النفط Just stop oil
نرشح لكم
شيكابالا الوحيد الذي شارك في انتصاري الزمالك على الوداد عندما قاد فيريرا الزمالك لإسقاط مدرب الوداد في عقر داره 5 أرقام من فوز الأهلي على بيراميدز.. ثاني أكبر انتصار واستمرار تفوق موسيماني على إيهاب جلال هل يهزم موسيماني بيراميدز لأول مرة؟ أم يتفوق جلال على الأهلي بعد غياب 7 سنوات؟ ماذا حدث في 6 مواجهات بين موسيماني ولاكاي.. وهل سجل الأخير ضد مدرب الأهلي وست هام يونايتد.. منافس محمد صلاح المفضل أين هم الآن.. لاعبو الزمالك في الولاية الأولى لـ فيريرا ولاية أولى استثنائية لـ فيريرا مع الزمالك
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - أخطأ رهان تشافي.. إشبيلية يغادر بطولته المفضلة على يد وست هام 35 دقيقة | أوروبا
تعرف على المتأهلين لربع نهائي الدوري الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 38 دقيقة | أوروبا
تعرف على المتأهلين لـ ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد القرعة والقنوات الناقلة 55 دقيقة | أوروبا
دوري المؤتمر الأوروبي - رأسية أبراهام تحسم تأهلا قاتلا لـ روما 55 دقيقة | أوروبا
في مباراة "إيقاف البترول" والـ107 دقيقة والطرد.. إيفرتون ينتصر على نيوكاسل 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشافي: إشبيلية المرشح الأول للفوز بالدوري الأوروبي.. ورأيت ريال مدريد في كل ألوانه ساعة | أوروبا
"عذرا لإيقاف لعبتكم الجميلة".. قصة الاقتحام الثاني في ملاعب الدوري الإنجليزي ساعة | تقرير في الجول
بيدري: مقارنة هدفي مع ميسي؟ سجل أهدافا أفضل.. وبرشلونة المفضل للفوز بالدوري الأوروبي 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة