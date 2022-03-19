بعثة الزمالك تغادر لواندا عائدة إلى القاهرة

السبت، 19 مارس 2022 - 22:13

كتب : إبراهيم رمضان

احتفال لاعبو الزمالك بالهدف أمام الجونة

غادرت بعثة الزمالك العاصمة الانجولية لواندا في طريقها إلي القاهرة بعد مواجهة بترو أتلتيكو في دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الزمالك خارج ملعبه مع بترو أتلتيكو الأنجولي سلبيا، في الجولة الخامسة من مجموعات دوري الأبطال.(طالع تقرير المباراة)

ومن المقرر أن تصل بعثة الزمالك لمطار القاهرة في الثانية والنصف فجر غدا الأحد.

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ومنح البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك لاعبي الأبيض راحة من التدريبات غدا الأحد عقب مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي.

ومن المقرر أن يعود الزمالك لاستئناف التدريبات الاثنين المقبل وذلك بعد العودة من أنجولا.

واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في وقت سابق الثنائي سيف الجزيري ومحمد عبد الغني لتحليل المنشطات بعد المباراة.

وودع الزمالك دوري أبطال إفريقيا من دور المجموعات، بعدما حص نقطتين من أول 4 مباريات للفريق.

ويختتم الزمالك مبارياته في دور المجموعات بمواجهة ساجرادا الأنجولي في القاهرة.

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