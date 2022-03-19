دوري أبطال إفريقيا - البحث عن الانتصار الـ 100 ما زال جاريا.. الزمالك يعود بتعادل مع بترو أتليتكو

عاد الزمالك مجددا بتعادل سلبي من أنجولا، وتلك المرة ضد بترو أتليتكو في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

تعادل هو الثالث للزمالك في دور المجموعات، والثاني للأبيض من أنجولا بعدما حقق نفس النتيجة في الجولة الثانية ضد ساجرادا إسبرانسا.

وارتفع رصيد الزمالك لـ 3 نقاط في المركز الثالث من ترتيب المجموعة.

بينما عزز بترو أتليتكو صدارته برصيد 11 نقطة في الصدارة.

وأصبحت الصدارة مهددة للفريق الأنجولي، حال حقق الوداد صاحب المركز الثاني برصيد 9 نقاط على ساجرادا الأخير صاحب النقطة الواحدة.

ولا زال الزمالك يبحث عن تحقيق انتصاره رقم 100 في دوري أبطال إفريقيا بعدما توقف عداد الانتصارات عند 99 منذ الفوز على توسكر الكيني.

التشكيل

بدأ محمد أبو جبل في حراسة مرمى الزمالك وقاد الثلاثي إمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" ويوسف إبراهيم "أوباما".

بدأ بترو أتليتكو بثنائي هجومي مكون من تياجو ليال "أزولو" ويانو.

روقا يبدأ في خط النصف وزيزو يقود هجوم الزمالك أمام بترو أتليتكو 🌟⚽️#السبت_الكروي pic.twitter.com/gequpx0iMs — FilGoal (@FilGoal) March 19, 2022

وصف المباراة

هدد الزمالك مرمى أصحاب الأرض مبكرا في الدقيقة السادسة، برأسية من إمام عاشور بعد ركلة ثابتة نفذها أحمد سيد "زيزو" من منتصف الملعب.

وفي الدقيقة 13، سدد جاريدي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها أبو جبل بثبات، بعد دقيقتين سقط أبو جبل أرضا بعجما اشتكى من إصابة عضلية واستكمل اللقاء عقب تلقي العلاج.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الأولى في اللقاء لـ محمد أشرف "روقا".

عاد الزمالك لتهديد مرمى الفريق الأنجولي، فسدد محمد عبد الغني كرة قوية ارتطمت بقدم الدفاع وخرجت لركنية التي نُفذت وقابلها عبد الغني مجددا برأسية تلك المرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 25.

وقبل 9 دقائق من نهاية الشوط الأول، أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه أحمد سيد "زيزو" بسبب الاعتراض ليغيب اللاعب عن مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة المقبلة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء جديدة في وجه جيلسون موريرا لاعب بترو أتليتكو بعد تدخل عنيف على محمود حمدي "الونش" في الدقيقة 42.

وسدد سيف الدين الجزيري كرة سهلة في يد الحارس من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع، انفرد لاعب بترو أتليتكو من بعد منتصف الملعب وسدد كرة من خارج المنطقة جاءت سهلة في يد أبو جبل، وانتهت أحداث الشوط الأول.

الشوط الثاني

ضغط الزمالك بقوة مع بداية الشوط الثاني بحثا عن هدف التقدم.

فسدد روقا كرة قوية أبعدها الحارس لركنية في الدقيقة 47، ومن ثم سجل يوسف إبراهيم "أوباما" هدفا ألغي بداعي التسلل في الدقيقة التالية.

وحاول زيزو بمجهود فردي التوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة ارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية في الدقيقة 51.

مع مرور ساعة من انطلاق المباراة، مرت رأسية يانو بجوار القائم الأيسر لأبو جبل في أخطر فرص أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 62 شارك طارق حامد لأول مرة مع الزمالك في 2022 بعد تعافيه من الإصابة معوضا محمد أشرف روقا.

وبعد دقيقتين، استغل تياجو ليال "أزولو" سوء الرقابة الدفاعية للزمالك لكن رأسيته بعيدة عن شباك أبو جبل.

وعاد أزولو لتهديد أبو جبل برأسية جاءت سهلة في يد الأخير في الدقيقة 67.

جوسفالدو فيريرا أجرى تغييرين جديدين بمشاركة إسلام جابر وعمر السعيد بدلا من يوسف أوباما وسيف الجزيري في الدقيقة 72.

في الدقيقة 81 استغل الزمالك فرصة مرتدة سريعة وسدد إمام عاشور كرة ضعيفة ارتطمت بالمدافع ومن ثم وجدت طريقها في يد الحارس.

وفي الدقيقة 84 سدد أزولو كرة صاروخية مرت أعلى من حافة العارضة بقليل لمرمى أبو جبل.

وكاد إمام عاشور أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 87 لكنه سدد برعونة شديدة بعيدا عن المرمى من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.