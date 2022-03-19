قرارات رادعة من الشرطة الإنجليزية على المشجع الذي اقتحم مباراة إيفرتون ونيوكاسل

السبت، 19 مارس 2022 - 12:37

كتب : FilGoal

لويس مقتحم ملعب مباراة إيفرتون ونيوكاسل

أصدرت شرطة ميرسيسايد الغربية بيانا للكشف عن العقوبات الموقعة على المشجع الذي اقتحم مباراة إيفرتون ونيوكاسل يوم الخميس الماضي.

واقتحم لويس مكينهي صاحب الـ21 عاما مباراة إيفرتون ونيوكاسل وقيد رقبته في القائم وارتدى قميصا كُتب عليه "أوقفوا استخدام الغاز" وجاء ذلك ضمن حملة لحماية البيئة بسبب التغيرات المناخية. (طالع تفاصيل أكثر عن القصة)

وأوضحت الشرطة أنه تم الإفراج عن المشجع بكفالة وسيتواجد في المحكمة في الـ19 من شهر أبريل المقبل للنظر في القضية.

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كما أنه تم منعه من دخول أي ملعب لكرة القدم في إنجلترا وويلز، ومنعه من التواجد في أي حدث رياضي يتم بثه تليفزيونيا في كلا البلدين المذكورين.

وأخيرا تم منعه من التواجد في أي حدث عام يتم بثه تليفزيونيا في إنجلترا وويلز كذلك.

يذكر أن هناك مشجع يتبع نفس الحملة اقتحم مباراة أرسنال وليفربول قبل لقاء إيفرتون ونيوكاسل، كما اقتحم مشجع أرضية ملعب ولفرهامبتون وليدز أمس الجمعة.

إيفرتون نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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