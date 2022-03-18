مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة طلبات فيريرا للصفقات الجديدة

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة طلب جوسفالدو فيريرا التعاقد مع بعض اللاعبين للموسم المقبل.

وقال مصدر من الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "جوسفالدو فيريرا لم يطلب أسماء بعينها للتعاقد معها حتى الآن في الزمالك".

وأضاف "هو في مرحلة التعرف على قائمة اللاعبين التي تبلغ 38 لاعبا باحتساب الناشئين، ولم يمر على وجوده سوى 10 أيام مع الفريق، لذلك فلم يطلب ضم أي لاعب حتى الآن ومن المبكر الحديث عن ذلك".

جوسفالدو فيريرا تولى تدريب الزمالك قبل مباراة الوداد البيضاوي الأخيرة، خلفا لـ باتريس كارتيرون المدرب الفرنسي الذي أقيل بسبب سوء النتائج.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وسيدخل الفريق في فترة هدوء بعد المباراة للتوقف الدولي، على أن يعود النشاط مع بداية شهر أبريل.