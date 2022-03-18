مروان محسن: الأهلي بيتي.. وسأعود للملاعب خلال 6 أسابيع

الجمعة، 18 مارس 2022 - 11:35

كتب : FilGoal

مروان محسن يحتفل بهدف فيوتشر في إيسترن كومباني

كشف مروان محسن مهاجم فيوتشر إف سي، عن تطورات إصابته التي تعرض إليها في الفترة الأخيرة وموعد عودته للملاعب من جديد.

وتعرض مروان محسن لإصابة قوية خلال مباراة إنبي وفيوتشر في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وتحدث مروان محسن عبر قناة أون تايم سبورت، إذ قال "قطعت شوطا طويلا خلال الثلاثة أشهر ونصف منذ إجراء العملية والآن استعد للسفر إلى إسبانيا من أجل التأهيل".

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وأضاف "سأعود في غضون 6 أو 8 أسابيع وآمل أن أعود قبل ذلك".

وتطرق مهاجم فيوتشر للحديث عن علاقته الحالية بالنادي الأهلي وقال "الأهلي بيتي وسأظل أسانده".

وتابع "لم أقصر في واجباتي عندما كنت لاعبا للأهلي وفعلت كل ما أستطيع".

وواصل "بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عني بالسوء لكن جماهير الأهلي سند ودافع لي".

وعن كواليس انضمامه إلى نادي فيوتشر علق مروان " اخترت فيوتشر لأن لديهم إصرار وأشياء مثل الأهلي، ونادي ولد كبيرًا، وتركت كل شيء خلف ظهري، هدفنا أن نلعب على الخمسة الأوائل في الدوري ونشارك في بطولة قارية".

واختتم تصريحاته عن رغبته بالانضمام إلى منتخب مصر "شرف لي التواجد في منتخب مصر، وإذا الجهاز الفني طلب ضمي سألبي النداء فورا".

ولعب مروان محسن بقميص منتخب مصر في 20 مباراة، وأحرز 5 أهداف وكان وصيفا لكأس إفريقيا 2017 وضمن قائمة الفريق في كأس العالم 2018.

ولم يكشف كيروس كيروش المدير الفني للفراعنة عن قائمة الفريق المستدعاة لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم بعد.

ويستضيف الفراعنة أسود التيرانجا في الخامس والعشرين من مارس الجاري في مباراة الذهاب، وبعد أربعة أيام يجري الإياب في داكار.

مروان محسن إصابة مروان محسن في مباراة فيوتشر ضد إنبي فيوتشر الأهلي
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