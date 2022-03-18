في الجول يكشف موعد إعلان قائمة مصر لمواجهة السنغال

الجمعة، 18 مارس 2022 - 10:15

كتب : بسام أبو بكر

كارلوس كيروش - مصر

أيام معدودة وتتجه أنظار المصريين صوب استاد القاهرة استعدادا للمباراة المرتقبة ضد السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.

يوم الخامس والعشرين من مارس الجاري يستضيف الفراعنة أسود التيرانجا في مباراة الذهاب، وبعد أربعة أيام يجري الإياب في داكار.

ويناقش كارلوس كيروش مدرب مصر مع مساعديه اللاعبين المرشحين لدخول قائمة مصر في المباراتين.

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وعلم FilGoal.com أن إعلان القائمة سيكون يوم الأحد 20 مارس بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

فالأهلي والزمالك يشاركان في الأبطال ويلعب بيراميدز والمصري في الكونفدرالية.

وفضل البرتغالي كيروش تأجيل إعلان القائمة لما بعد انتهاء مباريات كافة الأندية المصرية المشاركة في بطولات قارية حتى يحصل على فرصة أكبر لمتابعة كل اللاعبين المرشحين.

وأعلن كيروش في وقت سابق القائمة الأولية للاعبين المحترفين خارج مصر المنتظر انضمام عدد منهم إلى القائمة النهائية للفراعنة.

وضمت القائمة الأولية كلا من محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ وأحمد ريان ومصطفى محمد ومصطفى فتحي وأحمد حسن "كوكا" وعمر مرموش.

وصيف إفريقيا أو بطلها، أحدهما سيتأهل لكأس العالم المقبلة والآخر لا.

لقاء ثأري للفراعنة بعد خسارتهم نهائي كأس إفريقيا 2021 أمام رفاق ساديو ماني.

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