في مباراة "إيقاف البترول" والـ107 دقيقة والطرد.. إيفرتون ينتصر على نيوكاسل

بعد مباراتين بلا أهداف وهزيمتين أخيرا حقق إيفرتون انتصارا جديدا في الدوري الإنجليزي ليواصل الابتعاد عن مناطق الهبوط وتلك المرة كان ضحيته نيوكاسل.

وفاز إيفرتون على ضيفه نيوكاسل مساء يوم الخميس بهدف دون رد في ملعبه جوديسون بارك في مباراة مؤجلة من الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف المباراة الوحيد أليكس أيووبي في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وشهدت المباراة طرد مباشر لآلان لاعب إيفرتون بعد تدخله بقوة على آلان سانت ماكسيمان.

وامتدت المباراة لـ107 دقيقة بعد توقفها كثيرا بسبب اقتحام مشجع للملعب وربط عنقه في أحد القوائم للمرمى مطالبا بإيقاف استخدام المنتجات البترولية للحفاظ على البيئة. (طالع تفاصيل أكثر عن القصة من هنا)

بتلك النتيجة وصل رصيد إيفرتون إلى 25 نقطة يحتل بهم المركز الـ17 في جدول الترتيب وله مباراتين مؤجلتين.

ويبتعد إيفرتون عن مناطق الهبوط بفارق ثلاث نقاط عن واتفورد ولكن الأخير خاض كل مبارياته.

فيما يحتل بيرنلي المركز الـ19 بـ21 نقطة وله مباراتين مؤجلتين.

أما نيوكاسل فقد تجمد رصيده عند 31 نقطة يحتل بهم المركز الـ14 وخاض كل مبارياته.