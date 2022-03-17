بعثة الزمالك تصل أنجولا بعد رحلة استغرقت 7 ساعات.. وسلبية المسحة

الخميس، 17 مارس 2022 - 20:34

كتب : إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا

وصلت بعثة الزمالك إلى أنجولا عقب رحلة استمرت 7 ساعات.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو في الجولة الـ 5 من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وفور الوصول للمطار خضعت البعثة بالكامل لمسحة للكشف عن فيروس كورونا قبل التوجه الى مقر الإقامة.

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وأوضح محمد أسامة طبيب الزمالك سلبية المسحة التي خضعت لها البعثة اليوم الخميس، عقب الوصول مباشرة الى أنجولا.

وكانت بعثة الزمالك توجهت الى أنجولا في الثانية عشر والنصف ظهر اليوم.

وضمت القائمة كل من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد – السيد عطية

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – أشرف بنشرقي – رزاق سيسيه

الهجوم: عمر السعيد – سيف الدين الجزيري

وفقد الزمالك فرص التأهل لربع نهائي دوري الأبطال بعدما جمع نقطتين فقط من 4 مباريات سابقة.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.

وتقام المباراة يوم السبت 19 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.

وتبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 أو 4 في انتظار التأكيد الأخير.

الزمالك جوسفالدو فيريرا في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا
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