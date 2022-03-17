مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب غياب ربيعة عن مواجهة المريخ

خلت قائمة الأهلي التي أعلنها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق للقاء المريخ من اسم رامي ربيعة، فما هو السبب.

رامي ربيعة النادي : الأهلي الأهلي

أجاب مصدر من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "ربيعة يعاني من إجهاد بسيط في العضلة الخلفية".

وأكمل "لذا فضل الجهاز الفني عدم المجازفة به تجنبا لتفاقم الإصابة".

وشارك ربيعة مع الأهلي الموسم الجاري في 13 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا.

ويواجه الأهلي منافسه المريخ غدا الجمعة في ملعب السلام في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن الهلال والمريخ.

فيما يتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط.