قائمة الأهلي – غياب ربيعة.. وتواجد بيرسي تاو ومحمد هاني أمام المريخ

الخميس، 17 مارس 2022 - 18:04

كتب : حسام نور الدين

احتفال محمد شريف بهدفه مع الأهلي أمام بيراميدز

يغيب رامي ربيعة عن قائمة الأهلي المستدعاة من المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني لملاقاة المريخ في دوري أبطال إفريقيا.

فيما شهدت القائمة تواجد بيرسي تاو، ومحمد هاني الذي سافر لجنوب إفريقيا لمواجهة ماميلودي صنداونز لكنه لم يشارك للإصابة.

ويواجه الأهلي منافسه المريخ غدا الجمعة في ملعب السلام في خامس جولات دوري أبطال إفريقيا ضمن منافسات المجموعة الأولى.

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وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- مصطفى شوبير

في الدفاع: ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- محمود وحيد- علي معلول- محمد عبد المنعم- كريم فؤاد- محمد هاني

في الوسط: حمدي فتحي- حسين الشحات- أليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي "افشة"- محمد محمود- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر- لويس ميكيسوني- أحمد عبد القادر

في الهجوم: حسام حسن- محمد شريف

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن الهلال والمريخ.

فيما يتصدر صنداونز المجموعة بـ10 نقاط.

الأهلي في إفريقيا المريخ
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