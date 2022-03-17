في الجول يكشف كيف يفكر أليو سيسيه بعد إصابة حارسي السنغال

ضربت الإصابات مركز حراسة المرمى قبل أقل من 24 ساعة على إعلان قائمة السنغال الرسمية لمواجهة مصر في المرحلة الأخيرة تصفيات كأس العالم 2022.

وكان FilGoal.com قد كشف قائمة أسود التيرانجا التي تستعد لمواجهتي مصر في تصفيات المونديال القطري. (طالع التفاصيل)

ويواجه أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال أزمة تتمثل في إصابة الحارسين، ألفريد جوميز وساني ديانج.

وحسبما علم FilGoal.com تعرض ألفريد جوميز حارس ستاد رين الفرنسي للإصابة في إصبع اليد وبسببها سيغيب عن مواجهة ليستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الخميس في دور الـ 16 من دوري المؤتمر الأوروبي. (طالع التفاصيل)

بينما تعرض ساني ديانج حارس كوينز بارك رينجرز الإنجليزي لإصابة في الفخذ.

وينتظر سيسيه التقرير الطبي للناديين الفرنسي والإنجليزي من أجل معرفة مصير حارسيه قبل لقاء مصر وموقفه النهائي قبل إعلان القائمة الرسمية.

وسيستدعي سيسيه، الحارس أليو فاتي لاعب كاسا سبورت السنغالي بعدما استبعده من القائمة التي كشفها FilGoal.com من قبل.

وفي حال لم يتعاف الثنائي سيضم سيسيه حارسا ثالثا من الدوري السنغالي.

ومن المنتظر إعلان قائمة أسود التيرانجا الرسمية غدا الجمعة.

وسيلتقي منتخب مصر مع السنغال في استاد القاهرة في الـ25 من شهر مارس الجاري.

وسيقام لقاء الإياب في العاصمة السنغالية داكار في الـ29 من الشهر ذاته.