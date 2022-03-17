قبل مواجهة مصر.. إصابة الحارس الثاني لـ السنغال

الخميس، 17 مارس 2022 - 11:12

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - السنغال - كأس إفريقيا - مراسم تتويج السنغال بالبطولة

تعرض ألفريد جوميز الحارس الثاني لمنتخب السنغال، وحارس نادي رين الفرنسي، لإصابة في اليد.

وكتب جوميز عبر تويتر: (في المباراة الماضية عانيت من إصابة في اليد ستبعدني عن الملعب لفترة. أفعل ما في وسعي لأعود للمران في أسرع وقت(.

ومن المنتظر أن يكون جوميز ضمن قائمة أليو سيسيه لمواجهة مصر في الدور النهائي من تصفيات كأس العالم.

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أجرى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تغييرا وحيدا على قائمة فريقه المستدعاة للقاء مصر في تصفيات كأس العالم 2022 عن تلك التي استدعاها لكأس أمم إفريقيا 2021.

ويكشف FilGoal.com بالأسماء القائمة التي استدعاها أليو سيسيه لخوض مباراتي مصر.

وتلك الأسماء تم استخراج التأشيرات لهم للسفر إلى مصر وسيعلن عنها الاتحاد السنغالي لكرة القدم في الـ18 من شهر مارس الجاري.

والتغيير الوحيد الذي حدث على قائمة السنغال هو انضمام الظهير الأيمن لريال بيتيس الإسباني، يوسف سابالي بدلا من الحارس الرابع أليو فاتي.

وجاءت قائمة السنغال كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي الإنجليزي)- ألفريد جوميس (رين الفرنسي)- سيني ديانج (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي)

خط الدفاع: بونا سار (بايرن ميونيخ الألماني)- ساليو سيس (نانسي الفرنسي)- كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)- بابي أبو سيسي (أولمبياكوس اليوناني)- عبده ديالو (باريس سان جيرمان الفرنسي)- إبراهيما مباي (بولونيا الإيطالي)- عبد اللاي سيك (رويال أنتويرب البلجيكي)- فودي بالو توريه (ميلان الإيطالي( – يوسف سابالي (ريال بيتيس الإسباني)

خط الوسط: شيخو كوياتي (كريستال بالاس الإنجليزي) - بابي ماتار سار (ميتز الفرنسي)- بابي جاي (مارسيليا الفرنسي)- نامباليس ميندي (ليستر سيتي الإنجليزي)- إدريسا جانا جاي (باريس سان جيرمان الفرنسي)- مصطفى نيم (باريس إف سي الفرنسي)- مامادو لوم نداي (ديبورتيفو ألافيش الإسباني)- جوزيف لوبي (سوشو الفرنسي)

خط الهجوم: ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي)- إسماعيلا سار (واتفورد الإنجليزي)- بامبا ديانج (مارسيليا الفرنسي)- كيتا بالدي (كالياري الإيطالي)- حبيب ديالو (ستراسبورج الفرنسي)- بولاي ديا (فياريال الإسباني)- فامارا دييدهو (ألانيا سبور التركي)- مامي بابا تيام (قيصري سبور التركي)

وسيلتقي منتخب مصر مع السنغال في استاد القاهرة في الـ25 من شهر مارس الجاري.

وسيقام لقاء الإياب في العاصمة السنغالية داكار في الـ29 من الشهر ذاته.

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