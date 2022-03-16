في الجول يكشف – قائمة السنغال لملاقاة مصر في تصفيات كأس العالم.. تغيير وحيد عن أمم إفريقيا

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 00:41

كتب : محمد عبد العظيم

مصر - السنغال - كأس إفريقيا - مراسم تتويج السنغال بالبطولة

أجرى أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال تغييرا وحيدا على قائمة فريقه المستدعاة للقاء مصر في تصفيات كأس العالم 2022 عن تلك التي استدعاها لكأس أمم إفريقيا 2021.

ويكشف FilGoal.com بالأسماء القائمة التي استدعاها أليو سيسيه لخوض مباراتي مصر.

وتلك الأسماء تم استخراج التأشيرات لهم للسفر إلى مصر وسيعلن عنها الاتحاد السنغالي لكرة القدم في الـ18 من شهر مارس الجاري.

أخبار متعلقة
شريف إكرامي يتحدث عن مباراة الأهلي.. وفرصة حصول بيراميدز على الدوري مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: مباراة الاتحاد قد تكون الأخيرة لـ حمد إبراهيم في الجول يكشف – حقيقة إصابة بيرسي تاو

والتغيير الوحيد الذي حدث على قائمة السنغال هو انضمام الظهير الأيمن لريال بيتيس الإسباني، يوسف سابالي بدلا من الحارس الرابع أليو فاتي.

وجاءت قائمة السنغال كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي"- ألفريد جوميس "رين الفرنسي"- سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني"- ساليو سيس "نانسي الفرنسي"- كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي"- بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي"- عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي"- فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني"

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي"- مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي"- مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني"- جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي"

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي"- بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي"- كيتا بالدي "كالياري الإيطالي"- حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي"- بولاي ديا "فياريال الإسباني"- فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي"- مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي"

وسيلتقي منتخب مصر مع السنغال في استاد القاهرة في الـ25 من شهر مارس الجاري.

وسيقام لقاء الإياب في العاصمة السنغالية داكار في الـ29 من الشهر ذاته.

السنغال مصر منتخب مصر طريق المونديال
نرشح لكم
مدرب جنوب إفريقيا: مستوى بيرسي تاو تراجع مع الأهلي مدرب الهلال لـ في الجول: مدرب حراس عمل في مصر ينضم لجهازي مدرب صنداونز: لا يجب أن نندفع بالفوز على الأهلي.. يقتربون من خوض 60 مباراة في الموسم مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وغياب حازم إمام.. وجلسة بين فيريرا وحفني دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم كاميروني لمباراة بترو أتليتكو والزمالك الأهلي: صنداونز أوضح لـ الخطيب حقيقة تأخر حافلة الفريق وأكد على احترامه للأحمر رئيس المريخ لـ في الجول: نرفض توصيات القطاع الرياضي.. ندعم كلارك قبل مواجهة الأهلي معد المريخ البدني لـ في الجول: أنا وكلارك لا نعرف ما يثار من النادي.. نحن في القاهرة بعلمهم
أخر الأخبار
رفعت: نفكر في المربع الذهبي بعد الانسجام في فيوتشر.. وحقيقة العروض المقدمة لي 9 دقيقة | الدوري المصري
في الجول يكشف – قائمة السنغال لملاقاة مصر في تصفيات كأس العالم.. تغيير وحيد عن أمم إفريقيا 12 دقيقة | إفريقيا
رانجنيك: كان من المهم أن نسجل أولا ضد نوعية فرق مثل أتليتكو 17 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ناصر ماهر يوضح الفارق بين نسخته كلاعب في الأهلي وفيوتشر 17 دقيقة | الدوري المصري
شريف إكرامي يتحدث عن مباراة الأهلي.. وفرصة حصول بيراميدز على الدوري 45 دقيقة | الدوري المصري
حافلة سيميوني لا تتعطل.. أتليتكو يقتل يونايتد ويطير لربع نهائي أبطال أوروبا 46 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
نسر بنفيكا يصطاد أياكس بضربة واحدة.. ويعود من هولندا بتأهل لربع نهائي الأبطال 50 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بوسكيتس يتحدث عن تأثير تشافي مع برشلونة.. ولاعب يعجبه في ريال مدريد ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة