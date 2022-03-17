لـ تقييد يده في المرمى.. مشجع يقتحم مباراة أرسنال وليفربول

لقطة مثيرة شهدتها مباراة أرسنال وليفربول أمس الأربعاء المؤجلة من الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي.

وواصل ليفربول انتصارته بالفوز على آرسنال بنتيجة هدفين مقابل لا شيء ليشعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي قبل 9 جولات من النهاية. (طالع أحداث المباراة)

وكشفت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية عن توقف مؤقت حدث في المباراة بعد قيام مشجع باقتحام أرض الملعب في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

الغريب في الأمر أن المشجع بعد أن وصل لأرض الملعب توجه لمرمى حارس المرمى أليسون بيكر وقام بتقييد يده في القائم.

وحاول أليسون الذي ظهرت عليه الحيرة الشديدة تنبيه الحكم أندريه مارينر في حين شعر معلقو المباراة عبر سكاي سبورتس بالدهشة مما يحدث.

في النهاية تمكن عمال الملعب أخيرا من الوصول إلى المشجع وتم اصطحابه لخارج الملعب على الرغم من بعض المعاناة.

وقلص فوز ليفربول الفارق مع مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة، ليصل إلى النقطة 69، في الوصافة، فيما يتصدر السيتي الترتيب برصيد 70 نقطة.

وواصل ليفربول سلسلة انتصاراته إلى (9) انتصارات متتالية في الدوري وتعتبر هي ثاني أطول سلسلة في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم.

وتوقف رصيد أرسنال عند 51 نقطة من 27 مباراة وله مباراتين مؤجلتين في المركز الرابع، وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس الذي خاض 29 مباراة.