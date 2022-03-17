الفارق أصبح نقطة.. ليفربول يشعل صراع لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على أرسنال

أشعل ليفربول صراع لقب الدوري الإنجليزي بالفوز على أرسنال بنتيجة 2-0 في الجولة 27 على ملعب الإمارات.

سجل ثنائية ليفربول: ديوجو جوتا وروبرتو فيرمينو.

فوز تقلص به الفارق لنقطة واحدة بين مانشستر سيتي المتصدر صاحب الـ 70 نقطة وليفربول منافسه على اللقب عقب التساوي في نفس الرصيد من المباريات.

🔵مانشستر سيتي (70 نقطة) 🔴ليـــفـــربـــــــــــــول (69 نقطة) ليفربول يفوز على أرسنال 2-0 ويشعل صراع الدوري 🔥 الدوري في متناول ليفربول الآن.. #في_إنجلترا pic.twitter.com/pSXDYvGElw — FilGoal (@FilGoal) March 16, 2022

وتوقف رصيد أرسنال عند 51 نقطة من 27 مباراة وله مباراتين مؤجلتين في المركز الرابع، وبفارق نقطة عن مانشستر يونايتد الخامس الذي خاض 29 مباراة.

وانتصار تاسع على التوالي للريدز في الدوري الإنجليزي، بينما توقفت سلسلة انتصارات الجنرز عند 5 متتالية.

وواصل ليفربول بسط سيطرته على مواجهاته الأخيرة ضد أرسنال، ففاز في 10 مباريات وتعادل في 8 مقابل خسارة وحيدة.

ووصل يورجن كلوب للفوز رقم 100 خارج ملعب أنفيلد مع الريدز في جميع المسابقات.

























التشكيل

تواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول، وبدأ ديوجو جوتا ولويس دياز وساديو ماني.

فيما جلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال.

محمد النني يتواجد على مقاعد بدلاء أرسنــال أمام ليفربول#في_إنجلترا pic.twitter.com/x6zUkIWaNA — FilGoal (@FilGoal) March 16, 2022

وصف المباراة

النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء جاءت هادئة فلم تشهد سوى تسديدة واحدة فقط بين القائمين والعارضة من الفريقين.

أخطر محاولات أرسنال كانت عن طريق توغل من جابريل مارتينيلي وعرضية أرضية شتتها أندرو روبرتسون من داخل منطقة الست ياردات.

واستطاع أصحاب الأرض تقويض هجوم ليفربول من إحداث أي خطورة على مرمى آرون رامسديل.

الشوط الثاني بدأ مختلفا تماما، في الدقيقة 46 سجل ساديو ماني هدفا للريدز لكن الحكم المساعد رفع راية التسلل سريعا وهو ما إيدته تقنية الفيديو، وألغي هدف ليفربول الأول.

هجوم أرسنال كاد أن يستغل خطأً فادحا من وسط ليفربول إثر كرة عائدة بشكل خاطئ انفرد بها ألكسندر لاكازيت وراوغ أليسون ثم مرر إلى أوديجارد الذي سدد كرة قوية أبعدها الحارس البرازيلي بقبضة يده في الدقيقة 52.

وحافظ أليسون على نظافة شباكه في المباراة رقم 16 الموسم الجاري بالتساوي مع مواطنه إيدرسون مورايش حارس مانشستر سيتي,

رد ليفربول بهدف في الدقيقة 55 عن طريق البرتغالي ديوجو جوتا الذي سدد كرة قوية من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء خادعت رامسديل وسكنت الشباك من الزاوية القريبة.

البرتغالي سجل 7 أهداف في 7 مباريات في جميع البطولات مع ليفربول ضد أرسنال.

ورفع رصيده إلى 13 هدفا الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي لينافس محمد صلاح على صدارة هدافي المسابقة.

بعد الهدف مباشرة أجرى يورجن كلوب تغييرين بنزول محمد صلاح وروبرتو فيرمينو بدلا من لويس دياز وجوتا.

وما هي إلا 7 دقائق حتى سجل فيرمينو الهدف الثاني، بعد عرضية أرضية من أندرو روبرتسون أودعها في الشباك.

هدف هو التاسع للبرازيلي في شباك أرسنال بالدوري الإنجليزي كأكثر فريق هز شباكه.

الهدف من صناعة روبرتسون هو العاشر له الموسم الحالي، ليصبح ليفربول رابع نادي في تاريخ الدوري الإنجليزي يمتلك 3 لاعبين صنعوا 10 أهداف أو أكثر وهم: أرنولد وصلاح وروبرتسون.

أكثر من صنع أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم: -ألكساندر أرنولد (11) -محمد صلاح (10) -أندرو روبرتسون (10) 😎⚡ pic.twitter.com/1rPaSD4PG2 — FilGoal (@FilGoal) March 16, 2022

بعد الهدف الثاني هدأ كلا الفريقين وقل مردود أرسنال الهجومي.

وكاد مارتينيلي أن يسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 88، بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية مقوسة مرت بجوار القائم الأيسر لأليسون.

فوز يشعل لقب الدوري الإنجليزي قبل 9 جولات على النهاية.