قائمة الزمالك – استمرار غياب شيكابالا.. وانضمام طارق حامد ضد بترو أتليتكو

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق المسافرة إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب محمود علاء لتراكم الإنذارات، واستمرار غياب قائد الفريق محمود عبد الرزاق "شيكابالا" بسبب الإصابة في السمانة.

فيما استمر طارق حامد ضمن القائمة، في مباراة قد تشهد ظهوره الأول منذ آخر مشاركة له بقميص الزمالك في ديسمبر الماضي.

وضمت القائمة كل من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد – السيد عطية

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – أشرف بنشرقي – رزاق سيسيه

الهجوم: عمر السعيد – سيف الدين الجزيري

يستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث وقبل الأخير برصيد نقطتين.

وفقد الزمالك فرصه في الصعود لربع النهائي بعد هزيمتين أمام الوداد وتعادلين أمام بترو أتليكو وساجرادا.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.

وتقام المباراة يوم السبت 19 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.

وتبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 أو 4 في انتظار التأكيد الأخير.