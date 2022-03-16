قائمة الزمالك – استمرار غياب شيكابالا.. وانضمام طارق حامد ضد بترو أتليتكو

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 22:16

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

جوسفالدو فيريرا - محمد أبو جبل - مؤتمر الزمالك قبل لقاء الوداد

أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق المسافرة إلى أنجولا لمواجهة بترو أتليتكو في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري إفريقيا.

وشهدت القائمة غياب محمود علاء لتراكم الإنذارات، واستمرار غياب قائد الفريق محمود عبد الرزاق "شيكابالا" بسبب الإصابة في السمانة.

فيما استمر طارق حامد ضمن القائمة، في مباراة قد تشهد ظهوره الأول منذ آخر مشاركة له بقميص الزمالك في ديسمبر الماضي.

أخبار متعلقة
مران الزمالك – تأهيل شيكابالا وغياب حازم إمام.. وجلسة بين فيريرا وحفني مران الزمالك - شيكابالا يواصل برنامجه التأهيلي.. وجلسة مطولة بين فيريرا واللاعبين مساعد فيريرا السابق يقود فاركو خلفا لـ عبد العاطي

وضمت القائمة كل من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمد عواد – السيد عطية

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي

الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" – إسلام جابر – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم – أشرف بنشرقي – رزاق سيسيه

الهجوم: عمر السعيد – سيف الدين الجزيري

يستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث وقبل الأخير برصيد نقطتين.

وفقد الزمالك فرصه في الصعود لربع النهائي بعد هزيمتين أمام الوداد وتعادلين أمام بترو أتليكو وساجرادا.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.

وتقام المباراة يوم السبت 19 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.

وتبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 أو 4 في انتظار التأكيد الأخير.

بترو أتليتكو الزمالك في إفريقيا
نرشح لكم
الأهلي يسمح بالحضور الإعلامي في مرانه الأخير قبل مواجهة المريخ مران الزمالك - شيكابالا يواصل البرنامج التأهيلي.. وفيريرا يقسم اللاعبين لمجموعتين رد من كاف على تصريحات موسيماني بشأن الـVAR: الأهرامات لم تشيد في أسبوع.. إفريقيا تعاني ماديا المريخ لـ في الجول: 400 مشجع لمباراتنا مع الأهلي قبل مواجهة المريخ.. بيرسي تاو في تدريب الأهلي دوري أبطال إفريقيا - سلبية مسحة الزمالك قبل السفر لـ أنجولا دوري أبطال إفريقيا - مسحة طبية لـ الأهلي استعدادا لمواجهة المريخ وصول رئيس المريخ إلى القاهرة لحضور مباراة الأهلي
أخر الأخبار
قائمة الزمالك – استمرار غياب شيكابالا.. وانضمام طارق حامد ضد بترو أتليتكو 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
مباشر في إنجلترا - أرسنال (0) (0) ليفربول.. روبرتسون يمنع الأول 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعادل السلبي الـ 11 في الدوري يحكم مواجهة إنبي وسيراميكا كليوباترا 24 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري الأبطال – ليل (0) - (0) تشيلسي.. يوفنتوس (0) - (0) فياريال 59 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل الدوري الإنجليزي – صلاح والنني على دكة بدلاء ليفربول وأرسنال ساعة | المحترفون
الإسماعيلي لـ في الجول: كسبنا عودة الروح ساعة | الدوري المصري
تشكيل دوري الأبطال - فلاهوفيتش وموراتا يقودان يوفنتوس.. ودانجوما في هجوم فياريال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال – هافيرتز وبوليسيتش يقودان هجوم تشيلسي.. وثلاثي هجومي لليل ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء 2 سيناريوهات تأهل الأهلي – لا صدارة.. الفوز على المريخ والهلال أو الحسابات الأكثر تعقيدا 3 بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي 4 موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة