حمد إبراهيم: قرار رحيلي من الإسماعيلي ليس بيدي ومرتبط بنتائج الفريق

شدد حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي على أنه لا يمتلك قرار رحيله عن الفريق الأصفر.

وقاد حمد إبراهيم الإسماعيلي لتحقيق أول انتصار للدراويش في الدوري المصري هذا الموسم أمام الاتحاد السكندري، ضمن الجولة الـ13 من المسابقة. (طالع التفاصيل)

وقال حمد إبراهيم عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "أشكر جمهور الإسماعيلي على دعمه الدائم للفريق وأيضا اللاعبين ومجلس الإدارة".

وأضاف "توليت تدريب الفريق منذ 23 يوما وخلال هذه الفترة لعبنا 4 مباريات في الدوري، خسرنا مرة وتعادلنا مرتين وحققنا الفوز اليوم على الاتحاد".

وأكمل "لعبنا أمام الاتحاد بروح عالية واللاعبين كانوا مقاتلين طوال الـ90 دقيقة".

وأشار "مباراة الاتحاد كانت فاصلة في مشوار الإسماعيلي، لأنها تأتي قبل فترة توقف طويلة سنعيد خلالها ترتيب أوراق الفريق".

وأوضح "يظل الإسماعيلي تحت تأثير وضغط مركزه في جدول الدوري، وقد نتأخذ بعض القرارات الخاطئة بسبب ذلك وهذا أمر طبيعي في كرة القدم".

وبسؤاله عن مستقبله مع الإسماعيلي وهل سيرحل عن تدريب الدراويش رد حمد إبراهيم قائلا: "هذا القرار ليس في يدي ويخص مجلس الإدارة فقط، وهو أيضا مرتبط بنتائج الفريق".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن ارتباط مصير حمد إبراهيم بنتيجة مباراة الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري. (طالع التفاصيل)

ورغم تحقيق الإسماعيلي للفوز إلا أنه يظل في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.