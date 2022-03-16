أخيرا.. الإسماعيلي يحقق فوزه الأول في الدوري أمام الاتحاد ويُصعب موقف العميد

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري - الإسماعيلي

وسجل أحمد الشامي ومحمد عادل للإسماعيلي بينما سجل خالد الغندور للاتحاد السكندري.

ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى ثمان نقاط في المركز الأخير، بينما تجمّد رصيد الاتحاد عند النقطة 14 في المركز التاسع.

وحقق الإسماعيلي أول فوز له هذا الموسم في الدوري المصري بقيادة حمد إبراهيم بعد 7 هزائم و5 تعادلات.

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ولم يفز الاتحاد السكندري في الدوري المصري خلال عام 2022، فآخر انتصار يرجع إلى 24 ديسمبر على حساب المصري.

وخسر حسام حسن للمرة الأولى كمدير فني للاتحاد السكندري أمام الإسماعيلي بعد انتصارين سابقين.

بدأت المباراة بإيقاع بطيء استمر لمدة عشرين دقيقة لم تشهد سوى محاولة من جانب الاتحاد السكندري.

وأرسل صبري رحيل تمريرة رائعة إلى مابولولو الذي اخترق يسار منطقة الجزاء إلى خالد الغندور الذي سدد كرة لكن قوبلت بتصدي من محمد فوزي حارس المرمى عند الدقيقة 22.

صحوة هجومية

افتتح الدراويش التسجيل عند الدقيقة 24 عن طريق محمد الشامي بعد فوزه بالكرة بعد التحام مع عبد الله نصيب، ليسدد الكرة في الشباك.

وأدرك الاتحاد السكندري سريعا عند الدقيقة 27 عن طريق خالد الغندور الذي سدد كرة يسارية بعد تمريرة رائعة من أحمد عادل ميسي باغتت حارس المرمى وسكنت الشباك.

وسدد مروان عطية من خارج منطقة الجزاء لصالح زعيم الثغر لكنها جاءت بعيدة عن المرمى عند الدقيقة 32.

ورد عصام حجي بتسديدة على يمين أحمد يحيي حارس مرمى الاتحاد السكندري عند الدقيقة 37 لكن ارتطمت بالعارضة.

وتابع محمد عبد السميع بتسديدة يسارية بعد انفراد تام لكن محمد فوزي حارس المرمى وقف لها بالمرصاد.

وزاد خالد الغندور سيطرة الاتحاد بعد تصويبة من اليمين لكن تصدى لها محمد فوزي ببراعة عند الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وواصل محمد فوزي حارس الاتحاد التألق وتصدى ببراعة لتصويبة من جانب محمد عبد السميع على الجانب الأيمن بعد كرة عرضية أرضية من محمد الشامي عند الدقيقة 54.

وضاعف الإسماعيلي نتيجته في المباراة بعد هجوم مرتد عن طريق محمد الشامي الذي اخترق الجبهة اليسرى وأرسل كرة عرضية متقنة إلى محمد عادل ليسكنها في المرمى الخالي.

وحاول الاتحاد إدراك التعادل من جديد لكن لم تنجح محاولاته لتنتهي المباراة بفوز الإسماعيلي.

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