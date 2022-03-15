مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: مباراة الاتحاد قد تكون الأخيرة لـ حمد إبراهيم

الثلاثاء، 15 مارس 2022 - 23:28

كتب : ياسر الشريف

حمد إبراهيم - المدير الفني للإسماعيلي

كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي عن مصير حمد إبراهيم المدير الفني للدراويش في الفترة المقبلة.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "مواجهة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري قد تكون الأخيرة لـ حمد إبراهيم مع الدراويش".

وأضاف "مجلس إدارة الإسماعيلي سيحدد مصير الجهاز الفني بناء على نتيجة مباراة الاتحاد".

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وأتم تصريحاته "الإدارة تريد استغلال فترة توقف الدوري المقبلة في إعادة تنظيم كافة أوراق الفريق".

وتولى حمد إبراهيم منصب المدير الفني للإسماعيلي خلفا للأرجنتيني خوان براون.

وترك حمد إبراهيم منصبه كمساعد لـ إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، من أجل تولي قيادة الدراويش.

وقاد حمد إبراهيم الإسماعيلي أمام الجونة في الدوري وخسر المباراة، وتعادل أمام كل من مصر للمقاصة وفاركو.

واستطاع قيادة الإسماعيلي للتأهل لدور الـ16 في كأس مصر بعد الفوز على بتروجت بركلات الترجيح.

ويلتقي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري مساء غدا الأربعاء، في الجولة الـ13 من الدوري المصري في المباراة التي تقام بملعب برج العرب.

الإسماعيلي يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد خوض 12 مباراة.

الإسماعيلي حمد إبراهيم الدوري المصري
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