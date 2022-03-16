المريخ لـ في الجول: 400 مشجع لمباراتنا مع الأهلي

كشف عادل أبو جريشة نائب رئيس المريخ السوداني أن مباراة فريقه ضد الأهلي يوم الجمعة المقبل ستقام بحضور جماهيري ضئيل.

وقال أبو جريشة لـ FilGoal.com: "أرسلنا إلى كاف منذ قليل موافقة الجهات الأمنية في مصر على حضور 400 مشجع للمباراة".

وأوضح "سيكون الحضور 200 مشجع للمريخ، و200 مشجع للأهلي".

ولم يتمكن المريخ من لعب مبارياته في السودان مع عدم حصوله على الاعتماد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط.

وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة بغض النظر عن آخر مباراتين.

الأهلي فاز على المريخ وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

ويلعب الأهلي مع المريخ الجمعة 18 مارس على ملعب الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء، وينقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي.(طالع سيناريوهات التأهل)