دوري أبطال إفريقيا - مسحة طبية لـ الأهلي استعدادا لمواجهة المريخ

أجرى الفريق الأول بالنادي الأهلي مسحة طبية عصر اليوم الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة فريق المريخ السوداني.

ويلعب الأهلي مع المريخ في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي من جنوب إفريقيا الأحد الماضي بعد خوض مباراة صن داونز، ‏وحصل الفريق على راحة يومين، فيما اكتفى اللاعبون أمس بأداء جلسات استشفائية للتخلص من ‏الإجهاد.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط.

وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة بغض النظر عن آخر مباراتين.

الأهلي فاز على المريخ وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

ويلعب الأهلي مع المريخ الجمعة 18 مارس على ملعب الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء، وينقل عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي.(طالع سيناريوهات التأهل)