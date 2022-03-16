ماذا فعل محمد صلاح أمام أرسنال من قبل

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول تحديا جديدا حين يواجه أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال في مباراة مؤجلة من الدوري في فرصة للاقتراب أكثر من الصدارة التي يحتلها مانشستر سيتي.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال

وسنحت فرصة ملاقاة صلاح لأرسنال في 12 مباراة من قبل، مرة بقميص تشيلسي و11 مرة بألوان ليفربول.

أول مباراة للنجم المصري ضد المدفعجية شهدت أول أهدافه في الكرة الإنجليزية، حين كان يلعب في صفوف تشيلسي.

📅Tal día como hoy en 2014 el Chelsea de José Mourinho le hizo un set a cero al Arsenal. OJO al ataque blue🔵: Oscar, Samuel Eto’o, Torres, Schurrle, Hazard y Salah...🙌🏻. #Casinada [📽vía: @premierleague] pic.twitter.com/shgWd0qsDq — La cara B del futbol (@lacarabdeporte) March 22, 2020

وحين عاد صلاح إلى الدوري الإنجليزي بعدها بسنوات أصبح أرسنال ضمن الضحايا المفضلين له.

ففي أول مباراة له بقميص ليفربول ضد أرسنال في موسم 2017-2018 سجل هدفا لا ينسى حين ركض بطول الملعب قبل أن يهز الشباك.

وفي مباراة الدور الثاني سجل هدفا بطريقته المعتادة.

صام صلاح عن التهديف في لقاء الدور الأول لموسم 2018-2019، قبل أن يهز الشباك مجددا في لقاء الدور الثاني.

في الموسم التالي أحرز ثنائية في مباراة أنفيلد ولم يسجل في لقاء ملعب الإمارات.

A special Mo Salah goal against Arsenal 😍 Liverpool vs. Arsenal is LIVE on DAZN this Saturday at 12:30pm ET 🍿 (via @LFC)pic.twitter.com/fxA85jyCrX — DAZN Canada (@DAZN_CA) November 18, 2021

وشهد موسم 2020-2021 ملاقاة صلاح لأرسنال في 4 مباريات، 2 في الدوري وواحدة في كأس الدرع الخيرية وواحدة في كأس رابطة المحترفين.

سجل صلاح هدفا وحيدا في المباريات الـ4.

أما في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري فقد أحرز صلاح هدفا.

A rampant display from the Reds when we faced Arsenal back in November 👏💫 pic.twitter.com/IJJ00QUk4x — Liverpool FC (@LFC) March 16, 2022

وتنطلق مباراة أرسنال لويفربول في العاشرة والربع من مساء الأربعاء.