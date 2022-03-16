ماذا فعل محمد صلاح أمام أرسنال من قبل

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 14:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام أرسنال

يدخل محمد صلاح نجم ليفربول تحديا جديدا حين يواجه أرسنال في الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال في مباراة مؤجلة من الدوري في فرصة للاقتراب أكثر من الصدارة التي يحتلها مانشستر سيتي.

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال

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وسنحت فرصة ملاقاة صلاح لأرسنال في 12 مباراة من قبل، مرة بقميص تشيلسي و11 مرة بألوان ليفربول.

أول مباراة للنجم المصري ضد المدفعجية شهدت أول أهدافه في الكرة الإنجليزية، حين كان يلعب في صفوف تشيلسي.

وحين عاد صلاح إلى الدوري الإنجليزي بعدها بسنوات أصبح أرسنال ضمن الضحايا المفضلين له.

ففي أول مباراة له بقميص ليفربول ضد أرسنال في موسم 2017-2018 سجل هدفا لا ينسى حين ركض بطول الملعب قبل أن يهز الشباك.

وفي مباراة الدور الثاني سجل هدفا بطريقته المعتادة.

صام صلاح عن التهديف في لقاء الدور الأول لموسم 2018-2019، قبل أن يهز الشباك مجددا في لقاء الدور الثاني.

في الموسم التالي أحرز ثنائية في مباراة أنفيلد ولم يسجل في لقاء ملعب الإمارات.

وشهد موسم 2020-2021 ملاقاة صلاح لأرسنال في 4 مباريات، 2 في الدوري وواحدة في كأس الدرع الخيرية وواحدة في كأس رابطة المحترفين.

سجل صلاح هدفا وحيدا في المباريات الـ4.

أما في مباراة الدور الأول من الموسم الجاري فقد أحرز صلاح هدفا.

وتنطلق مباراة أرسنال لويفربول في العاشرة والربع من مساء الأربعاء.

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