رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام أرسنال

الأربعاء، 16 مارس 2022 - 12:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد أرسنال

يحتاج محمد صلاح إلى هدف واحد فقط في شباك أرسنال يوم الأربعاء ليدخل قائمة تاريخية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل ليفربول ضيفا على أرسنال في ملعب الإمارات بمباراة مؤجلة بالدوري الإنجليزي مساء الأربعاء.

إذا هز صلاح شباك المدفعجية يوم الأربعاء سيدخل قائمة أفضل 20 هدافا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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قائد منتخب مصر يتواجد حاليا في المركز الـ21 بقائمة أكثر المسجلين في تاريخ البطولة برصيد 117 هدفا.

على بعد هدف وحيد من رقم روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الذي يتواجد في المركز الـ20.

هاري كين (177 هدفا) وجيمي فاردي (128) ولوكاكو (118) هم الثلاثي الوحيد الذي يلعب كرة القدم حتى الآن ضمن القائمة، بينما اعتزلت باقي الأسماء.

ويتصدر آلان شيرار هداف بلاكبيرن ونيوكاسل يونايتد السابق القائمة برصيد 260 هدفا.

وسجل لاعب المقاولون العرب السابق 28 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، 20 في الدوري كهداف للمسابقة، و8 في دوري أبطال أوروبا.

وكان أرسين فينجر مدرب أرسنال التاريخي قد تحدث عن صلاح قبل أيام قائلا: "عليك أن تدفع لمحمد صلاح الراتب الذي يطلبه، فهو مزيج بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي".

وتابع "لقد تحسن كثيرا في لمسته الأخيرة، لقد كان أفضل لاعب في العالم في الفترة من أغسطس الماضي وحتى كأس الأمم الإفريقية، لقد ظهر بشكل استثنائي هذا الموسم".

وأتم "لا أعتقد أن ليفربول يريد فقدان صلاح أو ساديو ماني، لأنهما أصبحا نجوما بعد الوصول إلى النادي، وأصبحا جزءا من تاريخه".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 238 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 153 هدفا وأرسل 57 تمريرة حاسمة.

وتوج بخمسة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين.

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