تشيلسي يلغي طلبه بإقامة اللقاء ضد ميدلسبروه بدون حضور جماهيري

ألغى تشيلسي طلبه لخوض مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت مع ميدلسبروه خلف أبواب مغلقة وبدون جماهير.

وتقدم تشيلسي صباح اليوم ببيان لإقامة المباراة بدون جماهير لحماية "النزاهة الرياضية"، لكن ميدلسبروه رد ببيان لاذع. (طالع التفاصيل)

ولا يُسمح لتشيلسي ببيع أي تذاكر أخرى، فقط حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم الذهاب إلى المباريات في المستقبل القريب بسبب القيود المفروضة على النادي.

ولم يتمكن النادي من بيع أي تذاكر أكثر من الـ 600 المخصصة لهم في ملعب ريفرسايد معقل الخصم.

وجاء بيان الاتحاد الإنجليزي:

"بعد محادثات بناءة بين الاتحاد الإنجليزي وتشيلسي، وافق النادي على إلغاء طلبهم بشأن مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد ضد ميدلسبروه والتي ستقام خلف أبواب مغلقة".

"يواصل اتحاد الكرة في المناقشات الجارية مع تشيلسي، الدوري الإنجليزي والحكومة لإيجاد حل من شأنه أن يمكّن مشجعي تشيلسي من حضور المباريات والجماهير البعيدة من حضور ستامفورد بريدج، مع ضمان احترام العقوبات".

ويحل تشيلسي ضيفا على ميدلسبروه يوم السبت، في ظل حرمان البلوز من العديد من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بسبب تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لتورطه في الأزمة الروسية الأوكرانية.

فيما ذكرت جريدة ذا تايمز أن الحكومة الإنجليزية منحت نادي تشيلسي ترخيصا خاصا لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

ولن يُسمح لتشيلسي ببيع أي تذاكر أخرى، فقط حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم الذهاب إلى المباريات في المستقبل القريب.

كما تم إيقاف عملية بيع النادي مؤقتا.

ومُنع نادي تشيلسي من توقيع عقود جديدة وانتقالات اللاعبين، حسب ذا تايمز.