ببيان لاذع.. ميدلسبروه يرد على طلب تشيلسي بإقامة مباراتهما بدون جماهير

رد نادي ميدلسبروه على طلب منافسه تشيلسي بإقامة مباراتهما في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بدون جماهير بسبب عدم نجاح الأخير في الحصول على تذاكر لجماهيره.

ويحل تشيلسي ضيفا على ميدلسبروه يوم السبت، في ظل حرمان البلوز من العديد من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم بسبب تجميد أصول مالكه الروسي رومان أبراموفيتش لتورطه في الأزمة الروسية الأوكرانية.

ورد ميدلسبروه على طلب تشسيلسي ببيان لاذع جاء على النحو التالي:

"نحن على علم بطلب تشيلسي إقامة مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت بدون جماهير، طلبهم غريب ولا يستند على أي شيء منطقي".

"يدرك الجميع جيدا أسباب العقوبات على تشيلسي، وأن هذا لا علاقة له بنادينا".

"طلب وجوب حرمان ميدلسبروه وجماهيره من حضور اللقاء ليس فقط غير عادل بشكل فادح ولكن بدون أي أساس".

"بالنظر إلى أسباب هذه العقوبات، فإن سعي تشيلسي إلى التحجج بالنزاهة وتكافؤ الفرص كسبب للعب المباراة بدون جماهير هو أمر مثير للسخرية لأقصى الحدود".

"ننتظر حاليا إخطارا رسميا من اتحاد الكرة الإنجليزي بالخطوات التالية، لكننا سنواجه تصرفات تشيلسي بأقوى العبارات".

وكان تشيلسي قد قدم اعتذاره لجماهيره بسبب الفشل في الحصول على رخصة استثنائية تمكنه من بيع تذاكر اللقاء لمشجعيه وطلب من الاتحاد الإنجليزي إقامة اللقاء بدون جماهير في بيان جاء على النحو التالي:

"نشعر بخيبة أمل لأننا لن نتمكن من بيع تذاكر مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد ميدلسبروه".

"على الرغم من خوض مناقشات مكثفة مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية، فقد انقضى الموعد النهائي لشراء تذاكر جماهير الفريق الضيف دون إجراء التعديلات المناسبة على الترخيص الحكومي الذي سيسمح بحضور جماهير تشيلسي للمباراة".

"مسؤولو ميدلسبروه كانوا في غاية التعاطف معنا، فقد قاموا بتعديل الموعد النهائي لبيع التذاكر من الساعة 7:30 مساء الإثنين حتى الساعة 9:30 من صباح الثلاثاء".

"بتردد شديد نطلب من مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي إقامة المباراة بدون جماهير لأسباب تتعلق بالنزاهة الرياضية".

"يدرك نادي تشيلسي أن مثل هذا الطلب سيكون له تأثير كبير على ميدلسبروه وأنصاره، وكذلك مشجعينا الذين اشتروا بعض التذاكر التي تم بيعها قبل عقوبة النادي، لكننا نعتقد أن هذه هي الطريقة الأكثر عدلا".

"سنواصل مناقشة مسألة بيع التذاكر مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية حيث لا يزال هناك عدد من المباريات التي ستُلعب هذا الموسم ونأمل أن نتوصل إلى حل".

الملياردير الروسي يواجه حظرا على المعاملات مع الأفراد والشركات في المملكة المتحدة، وحظرا من السفر.

فيما ذكرت جريدة ذا تايمز أن الحكومة الإنجليزية منحت نادي تشيلسي ترخيصا خاصا لمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

ولن يُسمح لتشيلسي ببيع أي تذاكر أخرى، فقط حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم الذهاب إلى المباريات في المستقبل القريب.

كما تم إيقاف عملية بيع النادي مؤقتا.

ومُنع نادي تشيلسي من توقيع عقود جديدة وانتقالات اللاعبين، حسب ذا تايمز.

وأوضحت حكومة المملكة المتحدة أن أبراموفيتش يشارك في زعزعة استقرار أوكرانياعبر شركة Evraz PLC لتصنيع الصلب والتعدين.

وأشارت الحكومة البريطانية إلى صلات محتملة بين شركة Evraz وتوريد الصلب للجيش الروسي.