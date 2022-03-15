رومانو: صلاح لا يخطط للانتقال إلى الدوري الإسباني حاليا

لا يخطط محمد صلاح للانتقال إلى الدوري الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وحسبما ذكر فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الإثنين فإن صلاح لا يريد مغادرة ليفربول حاليا.

وأشار رومانو إلى أن صلاح ينوي استكمال تعاقده مع ليفربول والممتد حتى صيف عام 2023.

وأكد الصحفي الإيطالي أن صلاح لا يشغل باله سوى بالتركيز مع ليفربول.

وعن تجديد تعاقده أوضح أن المفاوضات متوقفة حاليا وأن الأمر منوط بليفربول لفتح المحادثات مرة أخرى.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية ذكرت أمس الإثنين في تقرير لها أن برشلونة مهتم بضم صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال الموسم الجاري خاض صلاح مع ليفربول 35 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا وصنع 10 آخرين.