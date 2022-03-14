متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا يطالب جماهير تشيلسي بوقف الهتاف لأبراموفيتش

الإثنين، 14 مارس 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

أبراموفيتش

وجه متحدث رسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رسالة إلى جماهير تشيلسي يطالبهم من خلالها بالتوقف عن الهتافات "غير اللائقة" على حد وصفه، والتي يطلقونها لأجل الروسي رومان أبراموفيتش مالك النادي.

وقال المتحدث: "ندرك قوة مشاعر الناس تجاه أنديتها ولكن هذا لا يعذر التصرفات التي تعد غير لائقة في الوقت الحالي".

وأضاف "أعتقد أن الناس يمكنهم إظهار شغفهم ودعمهم لأنديتهم بدون اللجوء لمثل هذه التصرفات".

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وأوضح المتحدث أن الحكومة الإنجليزية يمكنها أن تحاول تسهيل عملية بيع النادي، رغم أن هذا سيتطلب رخصة إضافية.

وتابع "نحن منفتحين على فكرة بيع النادي، وسندرس إمكانية حصوله على رخصة للسماح بحدوث ذلك في الظروف الملائمة، ولكن الأمر يتوقف على تشيلسي لتحديد العملية".

واختتم "أعلم أن هناك مشترين محتملين، وسيكونوا بحاجة لتقديم طلب من أجل رخصة معدلة لتسهيل هذا البيع، ولكن على حد علمي هذا لم يحدث حتى الآن".

وتعرض أبراموفيتش لعقوبات صارمة من حكومة بريطانيا يوم الخميس الماضي، بمنعه من الدخول وتجميد كافة أملاكه باعتباره داعما لحكومة روسيا التي تغزو أوكرانيا في الوقت الحالي.

وتم منع أبراموفيتش من بيع النادي، كما تم إصدار رخصة خاصة له لتسمح له بمواصلة أنشطته الرياضية ودفع الرواتب واستمرار حاملي التذاكر الموسمية -فقط- في حضور المباريات.

وعلى الرغم من كل تلك الظروف، واصل جماهير تشيلسي هتافهم باسم أبراموفيتش خلال فوز الفريق على نيوكاسل بهدف نظيف أمس الأحد.

وكان توماس توخيل مدرب تشيلسي قد طالب الجماهير بوقف هذه الهتافات في الخامس من مارس الماضي، معتبرا أنها تأتي في الوقت الخاطئ حين ترتفع خلال تحية الدعم لأوكرانيا.

تشيلسي الدوري الإنجليزي رومان أبراموفيتش
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