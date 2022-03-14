ديلي ميل: هدم أولد ترافورد؟ ثلاثة خيارات على طاولة مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية عن خطط إدارة مانشستر يونايتد لتطوير ملعب أولد ترافورد التاريخي للنادي، والتي قد تصل إلى هدمه بالكامل وإعادة البناء.

يأتي ذلك بناء على الحاجة إلى تطوير الملعب الكلاسيكي ليواكب متطلبات العصر الحالي.

إعادة بناء الملعب تعد الحل الأكثر تطرفا وإثارة للجدل في هذه الحالة، ولكن بحسب الصحيفة الإنجليزية، يظل هذا حلا واحدا من ثلاثة.

الخيار الثاني هو إعادة بناء وتوسعة المدرج الجنوبي الأكثر إثارة للمشاكل في الآونة الأخيرة، مع أخذ مساحة خط القطار الذي يسير خلفه.

أما الخيار الثالث فهو ترك بنية الملعب على حالتها بالكامل مع تطوير شامل للمدرجات والخدمات في الجوانب الأربعة.

وفي الوقت الحالي يبدو أن الخيار الثاني بشأن المدرج الجنوبي هو الأكثر إثارة لإعجاب ملاك النادي، وبالتالي هو الأقرب للتنفيذ، كونه أيضا سيكون الأكثر رواجا لدى الجماهير، مقارنة بهدم أولد ترافورد الكلاسيكي.

ولحسن حظ يونايتد فإن وجود الملعب في منطقة ستريتفورد يسمح بإنشاء ملعب لا مثيل له في عالم الرياضة، إلا أن ذلك سيصطدم بالجماهير وإرث النادي المتمثل في الملعب البالغ من العمر 112 عاما.

أما فيما يخص خط القطار، فإن تقنيات البناء الحالية ستسمح بنقله لموقع آخر، وبهذا تزيد السعة الاستيعابية للملعب من 74 ألف متفرج إلى 80 ألف.