طاقم تحكيم مغربي لمباراة المصري والقطن الكاميروني

الإثنين، 14 مارس 2022 - 18:59

كتب : محمد عبد العظيم

المصري × أوتوهو

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة المصري ضد القطن الكاميروني لطاقم تحكيم مغربي.

ويلعب المصري ضد القطن يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة من مجموعات بطولة الكونفدرالية الإفريقية، في ملعب برج العرب.

ويدير المباراة جلال جيد، ويعاونه كل من حمزة النصيري وعبد الصمد أبرتون، وكريم صبري حكما رابعا.

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ويحتل المصري المركز الأول في المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط، بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي صاحب المركز الثاني.

ويأتي القطن في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وأوتوهو دويو الكونغولي في المركز الثالث بـ4 نقاط.

المصري الكونفدرالية القطن الكاميروني
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