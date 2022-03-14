دوري أبطال إفريقيا - طاقم تحكيم كاميروني لمباراة بترو أتليتكو والزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين إسناد مباراة بترو أتليتكو والزمالك للحكم الكاميروني بليز يوفين نجوا.

وسيعاونه مواطنيه إلفيس جايي كمساعد أول، ونوبو وكارين أتيزامبورج كمساعد ثاني.

وسيتولى فرانك بيتو جانموت مهمة الحكم الرابع، على أن يكون الناميبي جونان جاكوب مراقبا للمباراة.

ولم يسبق للحكم الكاميروني إدارة أي مباراة للزمالك أو بترو أتليتكو من قبل.

وفقد الزمالك فرصه في الصعود لربع النهائي بعد هزيمتين أمام الوداد وتعادلين أمام بترو أتليكو وساجرادا.

ويتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق نقطة واحدة عن الوداد صاحب المركز الثاني.

وتقام المباراة يوم السبت 19 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب 11 نوفمبر في أنجولا.

وتبدأ في تمام الساعة 3:00 مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3 أو 4 في انتظار التأكيد الأخير.