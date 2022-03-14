الأهلي: صنداونز أوضح لـ الخطيب حقيقة تأخر حافلة الفريق وأكد على احترامه للأحمر

أعلن الأهلي، عن تلقي محمود الخطيب رئيس النادي، خطابا من تلوبان موتسيبي رئيس نادي صنداونز الجنوب إفريقي يوضح فيه حقيقة ما تعرضت له حافلة الأحمر وهي في طريقها لملعب مباراة الفريقين، والتي خسرها الأهلي 1-0.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، ناقلا عن خطاب صنداونز: "تأخير وصول حافلة فريق الأهلي كان بسبب زحام مروري على الطريق المؤدي إلى ملعب FNB وهو الأمر الذي جعل جماهير صنداونز تختلط بحافلة فريق الأهلي".

وأوضح "صنداونز يلتزم دائما بمعاملة النادي الأهلي بكل الاحترام والمودة التي يستحقها بل ويحرص باستمرار على الحفاظ على العلاقة التاريخية التي تربطه بالنادي الأهلي، ويعمل على تطويرها في الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الناديين والكرة الإفريقية".

وأتم "صنداونز يتمنى الخير للنادي الأهلي ورئيسه وكل المنتمين له".

وفي وقت سابق، أصدر صنداونز بيانا يؤكد خلاله أنه يعتزم فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي سبقت مباراة الأهلي، وأدت إلى تعطيل حافلة الفريق الأحمر.

وخسر الأهلي أمام صنداونز في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد. (طالع التفاصيل)

وجاء في بيان صنداونز: "فتح نادي صنداونز تحقيقا واتصل بشرطة جنوب إفريقيا للوقوف على جميع الحقائق والظروف التي أدت إلى إصدار النادي الأهلي بيانا على موقعه بشأن تأخير حافلة الفريق الأحمر أثناء طريقها لدخول ملعب سوكر سيتي من قبل بعض الجماهير".

وأضاف "سيتخذ صنداونز إجراءات تأديبية صارمة بما في ذلك منع المشجعين غير المسؤولين من حضور المباريات المستقبلية للفريق، إذا كانت شكوى النادي الأهلي مبررة بشكل واقعي".

وواصل "صنداونز لديه واجب والتزام لضمان معاملة الأهلي وأي نادي كرة قدم آخر يأتي إلى جنوب إفريقيا بالاحترام والكرامة التي يستحقونها".

واستمر "كما سيتواصل صنداونز مع مسؤولي الأهلي لمعرفة روايتهم بشأن الظروف المتعلقة بهذا الحادث".

وأتم البيان "يلتزم صنداونز بالحفاظ على علاقته التاريخية مع الأهلي واستمرارها من أجل المنفعة طويلة المدى لكلا الناديين وأنصارهم وكرة القدم الإفريقية".

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