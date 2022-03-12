دوري أبطال إفريقيا - صنداونز يكرر فوزه على الأهلي ويضع قدما في ربع النهائي

خسر الأهلي من صنداونز بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا على ملعب سوكر سيتي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: بيتر شالويلي.

وتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط ظل بها في المركز الثاني متساويا مع الهلال والمريخ.

فيما وضع صنداونز قدما في ربع النهائي بعدما ارتفع رصيده إلى 10 نقاط، ودون أن يستقبل أهدافا في المجموعة حتى الآن للمباراة الرابعة على التوالي.

وخسر الأهلي لأول مرة في دوري الأبطال ذهابا وإيابا من نفس الفريق منذ خسارته من أهلي بني غازي الليبي في الدور التمهيدي الثالث لنسخة 2014.

وتكبد موسيماني الخسارة السابعة له مع الأهلي منذ توليه المهمة في جميع المسابقات والثانية ضد صنداونز.

ولم يستطع الأهلي حتى الآن تحقيق الفوز في جنوب إفريقيا، إذ تمتلك الأندية المصرية انتصارين فقط من 23 مباراة حققهما إنبي والزمالك.

ويلتقي الأهلي الجمعة المقبل مع المريخ على ملعب الأهلي we السلام.

التشكيل

دفع موسيماني المدير الفني لـ الأهلي بـ كريم فؤاد في مركز الظهير الأيمن لتعويض محمد هاني.

ولعب الأهلي بثلاثي في خط الوسط مكون من أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

في المقابل واصل كينيدي مويني حراسة مرمى صنداونز معوضا دينيس أونيانجو الغائب للإصابة.

وقاد بيتر شالويلي هجوم الفريق الأصفر والأزرق.

شالوليلي يقود هجوم صن داونز ومويني يحرس المرمى 🌟🟡#السبت_الكروي pic.twitter.com/qqv7PEWHgJ — FilGoal (@FilGoal) March 12, 2022

وصف المباراة

مرت 4 دقائق على انطلاق المباراة وشهدت التحاما قويا هوائيا بين عمرو السولية ولاعب صنداونز سقط على إثره لاعب الأهلي واستكمل اللعب واضطر محمد عبد المنعم للإمساك بالكرة من أجل إيقاف اللعب للاطمئنان على زميله.

الحكم باملاك تسيميا أشهر البطاقة الصفراء في وجه مدافع الأهلي بسبب لمسة اليد المتعمدة.

وفي الدقيقة 8 سدد مفالا كرة أرضية جاءت سهلة في يد الشناوي.

واصل أصحاب الأرض استغلال تخبط الأهلي، فأرسل الظهير الأيسر ليلي لاكاي عرضية مرت من الجميع وسددها هاشيم دومينجو على الطائر لكن كرته جاءت ضعيفة بعيدة عن الشناوي دون تهديد في الدقيقة 16.

أول رد من الأهلي جاء بتسديدة من بيرسي تاو من على حدود منطقة الجزاء لكن التصويبة لم تكن بالقوة الكافية ليمسكها مويني بسهولة في الدقيقة 22.

بعد دقيقتين سدد مفالا كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها ياسر إبراهيم برأسه ومن ثم ارتطمت بالعارضة وخرجت لركنية.

استغل أصحاب الأرض الركنية وضعف الرقابة وسجل بيتر شالويلي الذي هرب من الدفاع الكرة في شباك الشناوي في الدقيقة 23.

شالويلي كاد أن يضيف الهدف الثاني بعد عرضية من لاكاي لكن تسديدته مرت أعلى العارضة في الدقيقة 27.

الأهلي عاد للتهديد من جديد وعقب سلسلة من التمريرات من الجهة اليمنى وصلت الكرة إلى علي معلول داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية بعيدة عن الشباك في الدقيقة 36.

سقط كريم فؤاد متأثرا بإصابة عضلية في الدقيقة 38 وعوضه طاهر محمد طاهر في مركز الظهير الأيمن.

وقبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول، تسلم أفشة بينية أرضية من الدفاع وتوغل داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى وسدد كرة بعيدة مرت بجوار القائم الأيمن دون خطورة، لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض.

الشوط الثاني

في الدقيقة 56 كاد خطأ السولية في التمرير في منتصف ملعب الأهلي أن يكلف الفريق الهدف الثاني، إذ سدد لاكاي كرة قوية مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 62 سدد حمدي فتحي كرة قوية على الطائر من خارج منطقة الجزاء جاءت أعلى عارضة أصحاب الأرض.

بعدها مباشرة أجرى موسيماني تغييرين بنزول أحمد حمدي عبد القادر وأيمن أشرف بدلا من محمد عبد المنعم وبيرسي تاو.

الشناوي تألق ومنع تسديدة من هاشيم دومينجو وأبعدها لركنية.

وفي الدقيقة 66 تحصل أيمن أشرف على بطاقة صفراء.

لاكاي يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة قوية تخرج أعلى العارضة في الدقيقة 68.

في الدقيقة 73 تألق محمد الشناوي في الانفراد لبافول شافرانكو المهاجم البديل بعدما ضرب مصيدة التسلل.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء أشرك موسيماني آخر تغييراته بنزول حسام حسن بدلا من أليو ديانج.

وفي الدقيقة 76 استخلص أحمد حمدي الكرة وسدد كرة بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 81 فضل محمد مجدي أفشة أن يسدد من خارج المنطقة وجاءت تسديدته سهلة في يد مويني.

وفي الدقيقة 83 أرسل علي معلول عرضية من الجهة اليسرى مرت من فوق رأس حسام حسن ضعيفة بعيدة عن المرمى.

لتنتهي المباراة بخسارة جديدة للأهلي تصعب موقفه من التأهل.