بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي

الأحد، 13 مارس 2022 - 22:36

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - بيراميدز

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز عن إصابة رمضان صبحي على مستوى الركبة كتشخيص مبدئي.

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وخرج رمضان صبحي باكيا في الدقيقة 39 بسبب الإصابة وشارك عبد الله السعيد بدلا منه.

وكشف المنيري في تصريحات لمركز بيراميدز الإعلامي:"التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي عبارة عن إصابة على مستوى الركبة".

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وأوضح رئيس الجهاز الطبي لبيراميدز "لا يمكن الحكم النهائي إلا بآشعة على الموضع الذي أصيب".

وأضاف المنيري "رمضان صبحي سيخضع لآشعة وفحوصات طبية بعد عودة البعثة غدا من تونس من أجل مزيد من الاطمئنان على اللاعب".

وكان بيراميدز قد خرج من الشوط الأول بالتقدم بهدف دون مقابل سجله وليد الكرتي.

وفي الشوط الثاني نجح فراس شواط في معادلة النتيجة بكرة رأسية.

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