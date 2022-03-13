كلوب: لويس دياز لم يقدم كل ما لديه حتى الآن.. وهذه أسباب تأقلمه السريع معنا

الأحد، 13 مارس 2022 - 20:36

كتب : FilGoal

لويس دياز أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة

أسهب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في الإشادة بلاعبه الجديد لويس دياز وأوضح أسباب تأقلمه السريع مع الريدز.

دياز انضم في يناير الماضي إلى ليفربول قادما من بورتو البرتغالي وسرعان ما تألق في صفوف الفريق بشكل واضح.

وقال كلوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لويس دياز لاعب جيد جدا، بالإضافة إلى أنه شاب لطيف".

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وأضاف "هناك عدد من اللاعبين الذين يتحدثون الإسبانية والبرتغالية وهذا يساعد لويس كثيرا، لاعبون يتمتعون بخبرة كبيرة مثل تياجو ألكانتارا وفابينيو وروبرتو فيرمينو، كلهم ​​قريبون جدا له، ديوجو جوتا قريب جدا منه كذلك وهذا يساعده على التأقلم".

وتابع المدرب الألماني "لقد تأقلم بأسرع ما يمكن. ليس من السهل ضم لاعب في الشتاء مع عدم حضور فترة الاعداد للموسم".

وواصل "مع لويس كان الأمر ممتعا للغاية لأن الطريقة التي لعب بها في بورتو هي بالضبط الطريقة التي أردنا أن يلعب بها هنا".

وأكمل "لا يزال يتعين عليه التأقلم مع لحظات معينة، خاصة على المستوى الدفاعي، لكنه يتمتع بالسرعة ويمكنه نقل الكرة بسرعة كبيرة، كما أن مراوغته جيدة".

وأتم "لا أعتقد أننا رأينا بالفعل كل ما لديه من مهارات. لقد رأيت عندما اكتشفناه عددًا من الأشياء اللطيفة حقًا، لذلك هناك مساحة كبيرة للتحسن".

دياز سجل هدفين وصنع هدفا في 10 مباريات لعبها بقميص ليفربول.

لويس دياز ليفربول كلوب
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