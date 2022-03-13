دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الأهلي مع المريخ.. القنوات الناقلة

الأحد، 13 مارس 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

هدف فوز الأهلي على المريخ السوداني

يستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني للمجموعة برصيد 4 نقاط.

وهو نفس رصيد المريخ والهلال قبل جولتين على نهاية دور المجموعات.

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ويتصدر صنداونز جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وضمن الفريق الجنوب إفريقي الصدارة بغض النظر عن آخر مباراتين.

الأهلي فاز على المريخ وتعادل مع الهلال وتلقى خسارتين أمام صنداونز ذهابا وإيابا.

ويلعب الأهلي مع المريخ الجمعة 18 مارس.

وتقام المباراة على ملعب الأهلي We السلام.

ويبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساء.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.

ويحتاج الأهلي لحصد 4 نقاط في آخر مباراتين لضمان الصعود مع صنداونز للدور ربع النهائي.(طالع سيناريوهات التأهل)

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