صنداونز يفتح تحقيقا بشأن تعطيل حافلة الأهلي.. ويتواصل مع الأحمر لمعرفة ملابسات الحادث

الأحد، 13 مارس 2022 - 18:05

كتب : FilGoal

موسيماني مدرب الأهلي

أصدر نادي صنداونز الجنوب إفريقي بيانا يؤكد خلاله أنه يعتزم فتح تحقيقا بشأن الأحداث التي سبقت مباراة الأهلي، وأدت إلى تعطيل حافلة الفريق الأحمر.

وخسر الأهلي أمام صنداونز في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد. (طالع التفاصيل)

وجاء في بيان صنداونز: "فتح نادي صنداونز تحقيقا واتصل بشرطة جنوب إفريقيا للوقوف على جميع الحقائق والظروف التي أدت إلى إصدار النادي الأهلي بيانا على موقعه بشأن تأخير حافلة الفريق الأحمر أثناء طريقها لدخول ملعب سوكر سيتي من قبل بعض الجماهير".

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وأضاف "سيتخذ صنداونز إجراءات تأديبية صارمة بما في ذلك منع المشجعين غير المسؤولين من حضور المباريات المستقبلية للفريق، إذا كانت شكوى النادي الأهلي مبررة بشكل واقعي".

وواصل "صنداونز لديه واجب والتزام لضمان معاملة الأهلي وأي نادي كرة قدم آخر يأتي إلى جنوب إفريقيا بالاحترام والكرامة التي يستحقونها".

واستمر "كما سيتواصل صنداونز مع مسؤولي الأهلي لمعرفة روايتهم بشأن الظروف المتعلقة بهذا الحادث".

وأتم البيان "يلتزم صنداونز بالحفاظ على علاقته التاريخية مع الأهلي واستمرارها من أجل المنفعة طويلة المدى لكلا الناديين وأنصارهم وكرة القدم الإفريقية".

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