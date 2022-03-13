الكونفدرالية - مجموعة المصري.. مازيمبي ينتزع تعادلا قاتلا أمام القطن

الأحد، 13 مارس 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

جريندو - المصري - القطن الكاميروني - الكونفدرالية

تعادل القطن الكاميروني مع ضيفه مازيمبي المنتمي للكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-2 اليوم الأحد لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية.

وظل القطن في المركز الرابع في ترتيب المجموعة الثالثة ورصيده 3 نقاط.

بينما عزز مازيمبي تصدره بالوصول للنقطة السابعة ويليه أوتوهو الكونغولي والمصري ورصيد كل منهما 4 نقاط.

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ويستضيف المصري فريق أوتوهو اليوم الأحد.

وتقدم سوايبو مارو للمضيف في الدقيقة 15 قبل أن يدرك زيمانجا سوزي التعادل لمازيمبي في الدقيقة 42.

وسجل جوديت ماسينجو هدفا ذاتيا ليتقدم القطن في الدقيقة 67 لكن كيفن مونديكو أدرك التعادل في الدقيقة 95.

وفي الجولة المقبلة يستضيف المصري فريق القطن.

بينما يحل مازيمبي ضيفا على أوتوهو.

القطن مازيمبي المصري الكونفدرالية
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