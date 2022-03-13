الكونفدرالية - مجموعة بيراميدز.. أهلي طرابلس يقصي زاناكو بفوز مثير

فاز الأهلي المنتمي لطرابلس الليبية على مضيفه زاناكو الزامبي بنتيجة 3-2 اليوم الأحد لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات للكونفدرالية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 9 نقاط ليتساوى مع بيراميدز متصدر ترتيب المجموعة الأولى والذي يحل ضيفا اليوم على الصفاقسي التونسي.

ويحتل الصفاقسي المركز الثالث برصيد 3 نقاط بينما ودع زاناكو البطولة بعد تلقيه هزيمة رابعة على التوالي.

وتقدم محمد الفقيه للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 13 قبل أن يعادل زاناكو النتيجة في الدقيقة 35 عن طريق أبراهام سيانكومبو.

وسجل الفقيه مرة أخرى في الدقيقة 63 من ركلة جزاء قبل أن يتعادل موسيس فيري في الدقيقة 82.

لكن معتز المهدي سجل هدف الانتصار في الدقيقة 92.

وفي الجولة المقبلة يستضيف الأهلي فريق بيراميدز.

بينما يحل الصفاقسي ضيفا على زاناكو.