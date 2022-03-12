مدرب صنداونز: كايزر تشيفز يحقد علينا.. تعاون مع الأهلي ضدنا وأغلق غرف الملابس أمامنا

انتقد مانكوبا مانجيثي المدير الفني لـ صنداونز الجنوب إفريقي نادي كايزر تشيفز، مؤكدا أن منافسه في الدوري المحلي وجه مساعدات للأهلي منافسه في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي أمام صنداونز في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد.(طالع التفاصيل)

وقال مانجيثي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كايزر تشيفز يحقد علينا وتعاون مع الأهلي ضدنا وأرسلنا إلى غرف ملابس بعيدة عن ملعب المباراة في الوقت الذي استخدم فيه الأهلي غرف ملابس الملعب".

وأضاف "أعتقد أن ما يجعل الفوز على الأهلي أفضل بالنسبة لي هي المساعدة التي تلقاها الفريق الأحمر من كايزر تشيفز".

وأكمل "لم يكن متاحا بالنسبة لنا استخدام غرف الملابس في ملعب المباراة، في الوقت ذاته غرف الملابس كانت متاحة للأهلي بشكل طبيعي، وهنا أعني أن أبناء بلادنا لا يمكنهم استخدام غرف الملابس في بلادهم".

وواصل "شعرت أن كايزر تشيفز يحقد علينا لأنه كان بإمكاننا نقل الأهلي بسهولة إلى غرف الملابس الأخرى البعيدة عن الملعب، ولكن العكس هو الذي حدث والأهلي استخدم غرف الملابس داخل الملعب وذهبنا نحن إلى الغرف البعيدة واضطررنا لقطع مسافة طويلة".

واستمر في تصريحاته "في العام الماضي أراد الوداد أن يتدرب في ملعبنا ولكننا لم نسمح لهم بذلك، لأنهم كانوا سيعتقدون أننا نشكل تحالفا مع طرف خارجي ضد كايزر تشيفز".

وشدد "يجب أن تعمل أندية جنوب إفريقيا معا بدلا من أن نكون ضد بعضنا، وذلك عندما يتعلق الأمر بتمثيل البلاد في بطولات إفريقيا".

وناشد "لذلك بالنسبة لي الأمر أكثر من الفوز على الأهلي، وهذا درس جيد عن الوطنية ويجب احترام حقيقة أنه عندما نصل للمنافسة في هذه المرحلة فإننا ننافس تحت علم دولة واحدة".

وأتم تصريحاته "إنه أمر مهم للغاية وأنا لا أقول جيب علينا خلق خصوما لنا، ولكن يجب أن نحترم حقيقة أننا نمثل نفس البلد، مثلما يمثل الأهلي بلاده".