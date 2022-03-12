انتهت في الدوري الإنجليزي - مانشستر يونايتد (3) - (2) توتنام.. هاتريك رونالدو

السبت، 12 مارس 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

احتفال رونالدو بهدفه في شباك توتنام

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد مع توتنام ضمن مباريات الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي.

وعاد كريستيانو رونالدو لتشكيل مانشستر يونايتد بعد الغياب في مباراة الديربي الأخيرة.

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.

ويحتل توتنام المركز السابع برصيد 45 نقطة من 26 مباراة.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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ق 93 كافاني يرسل الكرة إلى سانشو أمام المرمى ولكن الأخير يتباطأ في التسديد ليمسك هوجو لوريس بالكرة

ق 90 الحكم يحتسب 4 دقائق إضافية

ق 87 ستيفن بيرخفاين وهاري وينكس بدلا من بن ديفيز ورودريجو بنتانكور

ق 85 إنذار لبول بوجبا بعد عرقلة هاري كين

ق 83 فيكتور لينديلوف بدلا من كريستيانو رونالدو

ق82: رونالدو بووووووووووم الثالث برأسية بعد عرضية أليكس تيليس

ق75: رونالدو يتوغل ويسدد بقوة ولوريس يتصدى

ق72: هاري ماجواير يسجل بالخطأ في مرماه

ق68: خروج راشفورد ودخول إيلانجا

ق66: سانشو يمرر إلى رونالدو الذي يسدد ولوريس يتألق

ق60: كولوسيفسكي يمرر وسون يسدد بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق38: جوووووووول رونالدو يسجل مجددا بعد عرضية جادون سانشو

ق35: جوووووول التعادل لـ توتنام من علامة الجزاء عن طريق هاري كين

ق34: ضربة جزاء لـ توتنام بعد لمسة يد على تيليس

ق25: دالوت ينقذ هدف التعادل بعد عرضية من سون وتمهيد من روميرو ورأسية من داير

ق22: عرضية من تيليس ورأسية من رونالدو بجوار القائم

ق18: بن ديفيز يسجل هدفا يلغيه الحكم بداعي التسلل بعد تمريرة من سون هيونج مين

ق17: هويبيرج يسدد ودي خيا يتصدى

ق16: بول بوجبا يسدد بجوار القائم

ق12: جووووووووووووووووول أول لمانشستر، رونالدو يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك لوريس

بداية المباراة

مانشستر يونايتد توتنام الدوري الإنجليزي
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