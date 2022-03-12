محمود علاء يوجه رسالة لجماهير الزمالك

السبت، 12 مارس 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك

وجه محمود علاء مدافع نادي الزمالك رسالة لجماهير الفريق الأبيض.

محمود علاء

النادي : الزمالك

الزمالك

وخسر الزمالك أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك بعدها تغريم اللاعب 200 ألف جنيه بسبب الإساءة للجماهير وسط مجموعة من القرارات بعد الهزيمة.(طالع العقوبات)

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وقال محمود علاء عبر ستوري انستاجرام: "إلى جماهير الزمالك العريضة التي طالما ساندتني ودعمتني وفرحنا وسعدنا سويا بالكثير من البطولات على مدار سنوات انضمامي لنادي الزمالك العريق، اعتذر عما بدر مني في مباراة أمس بعد تعرضي لهجوم شديد من بعض الأشخاص أثناء المباراة بعد كم الضغوطات التي تعرضت لها على مدار ما يقرب من عام ونصف بصفة شخصية ولن أدعى مبررات وأتقدم باعتذاري وأسفي".

وأضاف "أرجو من جماهير الزمالك ورئيس النادي المستشار مرتضى منصور ومجلس الإدارة قبول اعتذاري وتحملي الكامل لعواقب هذا التصرف غير اللائق الذي صدر مني" .

وتابع "كلي أمل وثقة بدعم جماهيرنا الحبيبة مع قبول اعتذاري ويعود نادينا الكبير للمنافسة والفوز بالبطولات التي نشارك بها هذا الموسم مع علم الجميع بكم الضغوط التي نمر بها كلاعبين لأكثر من سنة".

ونفى رئيس نادي الزمالك ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق لنهاية الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة.

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