بينهم بنشرقي وطارق حامد.. مرتضى يعلن عدم التجديد لـ 5 لاعبين وتغريم محمود علاء

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سلسلة من القرارات عقب الخسارة من الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الزمالك بنتيجة 1-0 من الوداد في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة.

النتيجة تركت الزمالك في المركز الثالث بنقطتين فقط، بينما تصدر الوداد المجموعة مؤقتا بـ9 نقاط، انتظارا لنتيجة مباراة بترو أتلتيكو (7 نقاط) مع ساجرادا (نقطة).

وجاء قرارات رئيس الزمالك كالآتي:

عدم التجديد لكل من: أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

توقيع غرامة مالية على محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير.

إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم.

الاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري.











































































جاء ذلك في المباراة الأولى للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا الملقب بـ "البروفيسور"، في ولايته الثانية بالقلعة البيضاء، والذي تولى المسؤولية خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وبذلك بات الوداد أول فريق مغربي يهزم الزمالك على أرضه في جميع البطولات الإفريقية، كما بات ثالث فريق يهزم الزمالك على ستاد القاهرة في البطولات الإفريقية، بعد الأهلي والترجي التونسي.