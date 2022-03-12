موسيماني: لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال.. وهناك أمور غير نزيهة تدار أسفل الطاولة

السبت، 12 مارس 2022 - 18:36

كتب : حسام نور الدين

بيتسو موسيماني - الأهلي

شدد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على شعوره بالاستياء من الأحداث التي سبقت مباراة فريقه ضد صنداونز الجنوب إفريقي، مؤكدا أنه لا يعرف لماذا يحدث معه مثل هذه الأمور كلما لعب ضد الفريق الأصفر.

وخسر الأهلي أمام صنداونز في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا بهدف دون رد. (طالع التفاصيل)

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: "أشعر بالاستياء الشديد من الأحداث التي سبقت المباراة أثناء دخول حافلة الفريق للملعب، هي تصرفات غير مسؤولة وهدفها معروف ما جعلني أضطر للنزول بنفسي لإزالة الحواجز والسماح للفريق بالدخول إلى الملعب".

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وأضاف "لا أعرف ماذا يريدون مني، تعرضت للسب بوالدتي هنا في العام الماضي، تركت صنداونز وهم فريقا كبيرا وسجلوا في الأهلي ذهابا وإيابا".

واستمر في تصريحاته "هناك شخص واحد يقف خلف هذه الأمور التي أعتبرها غير نزيهة وتدار من أسفل الطاولة".

وأكمل "سنغلق صفحة مباراة صنداونز ونركز في المواجهات المقبلة من أجل الاستمرار في العمل لتحقيق أهداف الفريق".

وواصل "توقعت صعوبة مباراة صنداونز التي بمثابة نصف النهائي أو نهائي البطولة".

واستمر في تصريحاته "صنداونز فريق قوي وتوقعنا أن نسجل من ركنية وبدأنا الشوط الأول بشكل جيد ولكن ما حدث أننا استقبلنا هدفا ولم ننجح في التسجيل رغم الفرص التي أتيحت لنا".

وتعجب قائلا: "غياب تقنية الفيديو عن دور المجموعات في بطولة إفريقيا يثير الكثير من الجدل، وهناك الكثير من اللقطات تحتاج للحسم، ولكننا لن نتوقف كثيرا أمام هذه النقطة".

وأشار "هذا قدر الفريق الكبير ولا يوجد ناد في قارة إفريقيا لديه هذا العدد من المباريات، لا نقول أعذار لتبرير النتيجة وسوف نستمر في العمل خاصة أن نتائج دور المجموعات لا تعتبر المقياس الوحيد لتقييم الفريق".

وأتم تصريحاته "لا بديل عن الفوز على المريخ والهلال وبالتأكيد لن ننظر للخلف وأتمنى أن نلعب أمام أكبر عدد من الجماهير في المباريات المقبلة مثل أندية تونس والمغرب".

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، خلف صنداونز المتصدر بـ10 نقاط، وبالتساوي مع الهلال والمريخ.

ويلعب الأهلي ضد المريخ يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة من المجموعات، في المباراة التي تقام بملعب الأهلي we السلام.

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